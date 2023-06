Mercato OM : Un coach espagnol disponible comme priorité ?

Alors que plusieurs noms d’entraineurs italiens ont été annoncés, l’OM pourrait finalement opter pour un coach espagnol. Pablo Longoria aurait choisi Andoni Iraola comme l’une de ses priorités !

Suite au départ d’Igor Tudor, Pablo Longoria doit trouver un coach pour l’OM. Selon Marca, l’une des pistes chaude serait Andoni Iraola. Le techncien espagnol est libre suite à la fin de son contrat avec le Rayo Vallecano. « L’ancien entraîneur du Rayo Vallecano, qui a quitté le club malgré la belle saison de l’équipe de Vallecas, figure sur la liste des favoris de l’Espagnol Pablo Longoria. » Le jeune entraineur qui va avoir 41 ans le 22 juin prochain vient de passer 3 saison au Rayo. L’équipe vient de terminer 11e de Liga, Iraola incarne l’une des options préférées de Longoria selon le média madrilène.

Pablo Longoria a évoqué les cycles courts des entraineurs, Sampaoli et Tudor ne sont pas restés. « On veut toujours ouvrir un cycle avec un entraîneur. C’est positif mais je ne suis pas content d’avoir subi les démissions de Tudor et Sampaoli. Comme club, c’est plus facile de continuer avec une idéologie »

Interrogé sur le prochain coach, le président a confirmé avoir des discussions avec plusieurs techniciens, il dessine son profil. « Il y a des contacts avec des coachs, c’est normal. Ce serait irresponsable de notre part sinon. On évalue des profils de coach et ouvrir un cycle avec le plus de réussite possible dans ce club. Culture du travail, rigueur et discipline puis un style du jeu qui correspond au club… C’est ce que nous attendons du coach. Ici à Marseille, il faut un style spécial. On doit faire du Vélodrome une force, pas une faiblesse. Pour que ce soit fait, on a besoin d’un jeu offensif et des transitions rapides. Du piment dans le jeu. On l’a vu dans le passé ou même cette saison dans quelques… »

De plus, Longoria souligne qu’il n’imaginait pas l’équipe continuer avec le marquage individuel proposé par Tudor : « Je ne crois pas qu’on va continuer à jouer avec un marquage individuel sur tout le terrain. Quand un joueur fait une erreur, ça se voit beaucoup. Le football tend vers un football physique. »