Mercato OM : On comprend pourquoi Ndicka a choisi l’AS Roma

Evan Ndicka, néo-international Ivoirien pourrait bientôt s’engager avec l’AS Roma. Pisté par de nombreux clubs européens comme Manchester United, le Barça et l’OM, le défenseur central arrivait au terme de son contrat avec l’Eintracht Francfort cet été.

C’est le club romain qui tient cependant la corde pour l’Ivoirien depuis plusieurs semaines. Le journaliste Santi Aouna, de Foot Mercato, a dévoilé ce que pourraient être les détails du contrat d’Ndicka à Rome :

Plus de 650 000€ bruts par mois pour Ndicka à la Roma ?

Un contrat de 5 ans, jusqu’en juin 2028

Un salaire de 4 millions d’euros net par an

Des bonus supplémentaires pouvant aller jusqu’à 2,8 millions d’euros par

🚨🔴🇫🇷 #Bundesliga | ◽️Th details of Roma's offer for Ndicka : ◉ Contract until June 2028.

◉ Salary: 4M€ net by year.

◉ Bonus: 2,8M€. AC Milan is pushing but… Roma hope to seal the deal this week ✍️https://t.co/hHETlxTWUn pic.twitter.com/Kaamzg0umR — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 12, 2023

Un dossier trop compliqué pour l’OM

En fin de contrat en Allemagne, Ndicka était une opportunité intéressante pour Pablo Longoria. Gaucher pouvant évoluer dans une défense à 2 et à 3, la concurrence aura cependant eu raison des chances de l’OM dans le dossier.

Des tops clubs européens surveillaient sa situation, des clubs offrant beaucoup plus de garanties sportives et financière que le club phocéen. La concurrence et les demandes salariales de l’Ivoirien auraient progressivement enterré tout espoir de le voir signer l’OM.