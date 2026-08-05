Mercato OM : un départ définitif et surprise de ce jeune talent ?

L’OM pourrait bientôt voir partir définitivement Ange Lago, l’un de ses jeunes attaquants issus de la formation olympienne. Selon Foot Mercato, l’avant-centre ivoirien de 21 ans est très proche de rejoindre Clermont dans le cadre d’un transfert définitif. Une opération qui devrait lui permettre de poursuivre sa progression loin de Marseille et de viser davantage de temps de jeu au niveau professionnel.

Ange Lago proche de quitter l’OM pour Clermont

Le mercato pourrait réserver un départ inattendu du côté de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de Foot Mercato, Ange Lago est très proche de s’engager avec Clermont, qui souhaite renforcer son secteur offensif.

L’attaquant ivoirien, âgé de 21 ans, devrait ainsi quitter l’OM de manière définitive. Encore sous contrat avec le club marseillais jusqu’en 2027, le jeune joueur ne devrait donc pas être prêté, mais bien transféré dans le cadre d’une opération susceptible de lui ouvrir de nouvelles perspectives.

Ce départ intervient alors que Lago avait récemment attiré l’attention lors d’un match amical remporté par les Phocéens face à Yamoussoukro FC (3-0). Le jeune attaquant avait trouvé le chemin des filets au cours de cette rencontre, confirmant ses qualités dans la surface et son aptitude à se montrer décisif.

Une progression régulière avec la réserve olympienne

Avant d’apparaître avec l’équipe première, Ange Lago s’est surtout distingué sous le maillot de la réserve de l’OM. Lors de la dernière saison de National 2, l’attaquant a inscrit 8 buts en 20 apparitions, affichant une efficacité intéressante.

Cette progression s’inscrit dans la continuité de son exercice précédent, durant lequel il avait déjà marqué 6 buts en 15 matches. Ces statistiques témoignent d’une montée en puissance régulière pour un joueur encore en phase de développement.

Capable d’évoluer en pointe ou dans un rôle de soutien, Lago possède un profil polyvalent. Sa capacité à occuper plusieurs positions dans l’animation offensive aurait convaincu Clermont, à la recherche de solutions supplémentaires dans ce secteur.

Deux apparitions en Ligue 1 avec Marseille

Post formé à l’OM après un passage par la Foot Academy, Ange Lago a également eu l’occasion de découvrir le très haut niveau avec l’équipe première. Le jeune avant-centre a disputé deux rencontres de Ligue 1 sous les couleurs marseillaises.

Même si son temps de jeu est resté limité avec les professionnels, ces premières apparitions lui ont permis de franchir une étape importante dans son parcours. Son départ vers Clermont pourrait désormais lui offrir un environnement plus favorable pour accumuler les minutes et poursuivre son apprentissage.

À 21 ans, l’attaquant ivoirien arrive à un moment clé de sa carrière. Après avoir confirmé son potentiel avec la réserve olympienne, il pourrait chercher à s’installer durablement dans le football professionnel.

Un transfert définitif pour franchir un nouveau cap

Le choix d’un transfert définitif marque une évolution importante dans la trajectoire d’Ange Lago. Alors qu’il était encore lié à l’OM jusqu’en 2027, l’attaquant devrait poursuivre son parcours loin de Marseille.

Si le transfert se concrétise, Ange Lago quittera donc Marseille avec l’ambition de gagner en expérience, d’obtenir davantage de temps de jeu et de confirmer son potentiel au sein de son futur club.