Mercato OM : Un départ déjà acté pour juin 2023 ?

Pablo Longoria ne fait pas dans le sentiment, le départ au bout de six mois de l’attaquant Luis Suarez en est l’illustration. Le président de l’OM va encore faire marcher ses réseaux pour recruter et ne gardera pas les éléments qui n’ont pas convaincu. Cela devrait être le cas de Ruben Blanco.

Prêté par le Celta Vigo cet été, Ruben Blanco a débuté la saison car Pau Lopez n’était pas disponible. Depuis le portier espagnol n’a disputé qu’un match, face à Ajaccio et cela n’a pas été une réussite. Selon les informations d’Estadio Deportivo, le gardien de but devrait retourner au sein du club espagnol à la fin de la saison. Blanco n’a pas convaincu, il s’est montré fébrile et pas forcément à l’aise au pied, il devrait donc repartir dans son club avec lequel il possède un contrat jusqu’en 2027.

Blanco pas conservé ?

« Je reconnais avoir été dur lors des 45 premières minutes mais pour moi c’était le néant complet. J’ai trouvé la première mi-temps catastrophique. Sincèrement, je me suis posé beaucoup de questions en voyant le spectacle qui nous a été proposé. On sait tous que la Ligue des Champions arrive bientôt, le championnat reprend ce week-end et malheureusement ce n’est pas rassurant. Je reconnais que je n’ai pas été tendre avec les joueurs. La préparation de l’OM a commencé depuis près de quatre semaines. Les joueurs milanais ont repris une semaine après nous et malgré ça il y avait une nette différence. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas du tout, notamment la communication entre les joueurs, les déplacements, les dédoublements. Il y a des erreurs flagrantes de placements et de couverture, mais aussi un manque d’engagement. Toutes ces choses m’ont posé problèmes. Il y a aussi le gardien de but, Ruben Blanco. On a beaucoup parlé l’année dernière des problèmes de Steve Mandanda avec le jeu au pied, mais en première période, je me suis demandé si ce gardien avait déjà joué au pied. Tous les ballons partaient dans les tribunes. Je veux bien que l’on me parle de pression mais quand tu es footballeur professionnel, que tu signes à l’Olympique de Marseille, que tu as la chance de jouer devant 60 000 personnes, tu dois savoir à quoi t’attendre. Tous les supporters avaient hâte de revenir au stade et je pense que les nouveaux joueurs aussi étaient impatients de jouer au Vélodrome, de découvrir l’ambiance. Si quand tu foules la pelouse du Vélodrome, tu n’assumes pas tes responsabilités, il ne faut tout simplement pas porter le maillot de l’OM. Quand on va jouer contre des équipes de top niveau européen en Ligue des Champions, il ne faudra pas se cacher. Malgré tout ça, il n’est pas le seul responsable. Si la défense abandonne son gardien, contre les attaquants de ce niveau ça ne pardonne pas. Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (01/08/2022)

