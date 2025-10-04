Mercato OM : Un jeune talent du centre de formation signe pro

Le club marseillais continue de miser sur sa formation. Max Corbon, jeune milieu de terrain issu du centre, a signé son premier contrat professionnel.

L’Olympique de Marseille poursuit sa dynamique de valorisation des jeunes. À 18 ans, Max Corbon vient d’être récompensé pour son parcours exemplaire en intégrant officiellement le groupe pro. Olympien depuis l’âge de 10 ans, il est désormais lié au club jusqu’en 2029.

𝗠𝗮𝘅 𝗖𝗼𝗿𝗯𝗼𝗻 signe son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. 🔵⚪️ Plus d’infos 👉 https://t.co/tgFfYKivD4 pic.twitter.com/in2Psi19Dn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 2, 2025

Un parcours sans fausse note

Arrivé en 2017, le jeune marseillais a grandi petit à petit dans les équipes de jeunes. En 2023, il remporte le championnat de France U17, puis soulève la Coupe Gambardella un an plus tard. International suisse chez les jeunes. Milieu complet, il impressionne par sa maturité, sa vision du jeu et sa régularité.

Sur et en dehors du terrain, il a toujours su se faire remarquer par son sérieux. À la Commanderie, il est considéré comme un exemple de progression et de stabilité.

Un signal fort pour l’avenir

Avec un contrat signé jusqu’en 2029, la volonté du club de s’appuyer sur ses jeunes talents dont Max fait partie. L’officialisation intervient dans un climat positif, peu après la large victoire contre l’Ajax en Ligue des Champions (4-0). Une période qui symbolise l’ambition retrouvée de l’OM.

Pour Max Corbon, c’est une nouvelle étape. Pour Marseille, c’est un pari sur la continuité et la formation, les bases essentiels du projet sportif actuel.