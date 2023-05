Mercato OM : Un joli chèque pour Longoria ?

Alors que l’OM joue sa saison sur ces derniers matches afin de valider une place dans la prochaine Ligue des Champions, Pablo Longoria pourrait récupérer un joli montant dans le cadre du transfert de Maxime Lopez, préalablement bradé par le club.

Maxime Lopez s’est imposé à Sassuolo et attise les convoitises. L’OM l’avait laissé partir pour un petit montant de seulement 2,5 millions mais pourrait réccupérer le double dans le cadre du pourcentage sur la plus value. En effet, selon RMC, le milieu de terrain pourrait quitter Sassuolo pour un prix estimé entre 15 et 20 millions d’euros.

Jusqu’à 5M€ pour l’OM si Lopez est transféré ?

🔄 Maxime Lopez possède plusieurs prétendants pour le mercato estival. Outre Brighton, déjà intéressé l’hiver dernier, le milieu de terrain suscite l’intérêt du FC Séville, la Lazio Rome et Naples. https://t.co/jqJDMBrCQ7 — RMC Sport (@RMCsport) May 16, 2023

Alors qu’il lui restera deux ans de contrat, Maxime Lopez dispose de plusieurs possibilités de départ. Brighton, entrainé par De Zerbi qu’il l’avait recruté et qui a déjà tenté sa chance cet hiver, est un candidat tout comme le FC Séville, la Lazio Rome mais aussi le champion d’Italie, Naples. Dans le cas d’un départ de Lopez pour un montant de 20M€, l’OM pourrait récupérer 5M€ dans l’opération…

Il y avait un niveau d’exigence peut-être plus important avec moi qu’avec d’autres joueurs

« Marseille, c’est chez moi. Je suis né là-bas. J’y ai passé les plus belles années de ma vie. Parmi les joueurs formés à l’OM, il n’y avait que Samir (Nasri) qui a vraiment réussi à se faire un nom. C’est valorisant d’être comparé à lui mais il faut être aussi réaliste. Il y a des choses que j’ai mal vécu. Il y avait un niveau d’exigence peut-être plus important avec moi qu’avec d’autres joueurs. Les réactions sur mes performances étaient parfois disproportionnées. (…) Je n’ai pas été assez régulier à l’OM. C’est ce qu’il me manque pour devenir un top joueur. (…) L’épopée européenne de 2018, c’est des souvenirs exceptionnels. Le match contre Leipzig en quart de finale était incroyable. C’est ma plus belle soirée au Stade Vélodrome. Quand je suis revenu au Stade pour voir des matchs, ce n’est pas pareil quand on regarde un match des tribunes. Lorsque l’on est sur le terrain, il y a une atmosphère très particulière. Ce qu’il s’est passé dans la ville pendant cette campagne européenne, il n’y a qu’à Marseille que tu peux voir ça. La ville vibrait avec nous. Ça a été une vraie fierté de faire partie de cette équipe. On parle beaucoup du niveau de jeu de l’équipe de Sampaoli l’année dernière, mais je trouve que l’équipe de Rudi Garcia en 2018 est très sous-coté. À l’OM, j’ai eu la chance de tomber sur une génération qui m’a beaucoup aidé dès le début. (…) Il y a des joueurs qui ont été très importants pour moi. Quand je suis arrivé en pro, Lass (Diarra) m’a tout de suite pris sous son aile. Lorsque Bafetimbi (Gomis) est arrivé, il a aussi poussé dans mon sens auprès du coach (Garcia). Ils étaient là pour moi quand j’en avais besoin, » avait expliqué Maxime Lopez dans Le Club des 5 en mars dernier…