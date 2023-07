Mercato OM : Un lofteur prêté en Ligue 1?

L’Olympique de Marseille a mis de côté plusieurs joueurs cet été après leurs retours de prêt. Jordan Amavi pourrait rebondir en Ligue 1, mais sous la forme d’un prêt.

En contrat jusqu’en juin 2025, Jordan Amavi ne semble vraiment pas être dans les plans du coach Marcelino. Le latéral gauche a même été placé dans le loft avec plusieurs autres joueurs qui ne seront pas conservés par l’OM comme l’a affirmé Javier Ribalta en conférence de presse.

Amavi pourrait être prêté en Ligue 1?

Foot Mercato a fait le point sur les joueurs qui sont en vente par l’Olympique de Marseille. Le dossier Jordan Amavi a forcément été évoqué. L’ancien joueur de l’OGC Nice pourrait rebondir dans un club de Ligue 1 ! Seulement, cela ne sera pas sous la forme d’une vente mais seulement d’un prêt.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Iliman Ndiaye ? Le problème ce sont les agents et les intermédiaires ! »

Pour le moment, l’identité du club n’a pas encore filtré. Dernièrement, le FC Nantes aurait approché l’OM pour récupérer Jordan Amavi mais il n’était pas la priorité à ce poste.

Petit tour d’horizon des possibilités marseillaises https://t.co/VfsNIi5ov4 — Foot Mercato (@footmercato) July 29, 2023

Que va-t-ton faire avec Amavi? Franchement ça va être compliqué

Mis à l’écart par Igor Tudor puis prêtés en Espagne, en début de saison dernière, Pol Lirola et Jordan Amavi reviendront à Marseille cet été. L’arrivée de Marcelino à l’OM et donc d’un nouveau schéma de jeu fait s’interroger les observateurs quant à une possibilité de réintégrer les deux joueurs dans le groupe phocéen.

Dans l’émission Débat Foot Marseille, Jean Charles de Bono s’est exprimé sur le cas Amavi : » J’y croyais quand il était à Nice, il y a quelques années en arrière, où je le trouvais très bon. Après j’ai eu beaucoup de doutes et puis je me dis, que faire du neuf avec du vieux c’est quand même compliqué. J’y crois toujours, parce que je trouve qu’il a d’énormes qualités, le problème, c’est qu’il n’arrive plus à les exprimer sur le terrain. La difficulté est là, que va-t-ton faire avec Amavi, franchement ça va être compliqué. »