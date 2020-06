Mercato OM : Un minot affiche son ambition et veut qu’AVB lui donne sa chance !

Prêté à Sochaux lors de la dernière saison, Christopher Rocchia aimerait revenir à l’Olympique de Marseille… Il souhaiterait que son coach le considère comme un vrai concurrent à Amavi !

Ce dimanche dans un entretien accordé à La Provence, Christopher Rocchia a livré ses ambitions pour la saison prochaine.

j’aimerais que Villas-Boas me voie comme un concurrent sérieux — ROCCHIA

Le jeune latéral gauche prêté à Sochaux la saison dernière verrait d’un bon oeil un retour à Marseille. Il souhaiterait qu’André Villas-Boas voit en lui un réel concurrent plutôt qu’une doublure.

« J’ai progressé au niveau de mon jeu et je veux m’imposer. Si l’OM veut me garder, c’est pour au minimum être la doublure (de Jordan Amavi, au poste de latéral gauche, ndlr). Mais au-delà de ça, j’espère et j’aimerais que le coach (André Villas-Boas) me voie comme un concurrent sérieux. Je vais me battre, je ne vais rien lâcher. Ma priorité, c’est l’OM. Mais je n’ai eu aucune discussion avec le club et s’il ne compte pas sur moi, j’irai ailleurs. S’il compte sur moi, il faudra savoir ce que le coach veut faire. Il est hors de question pour moi de revenir à Marseille et de jouer en réserve ou de faire trois matches dans la saison. C’est inconcevable, sachant que je me suis bien adapté à la Ligue 2, que des clubs se sont renseignés à mon sujet, aussi bien en France (Ligue 1 et Ligue 2) qu’à l’étranger (Belgique) »

Christopher Rocchia – Source : La Provnece