Mercato OM : Un nouveau coup à tenter pour remplacer Gerson?

L’Olympique de Marseille aurait l’intention de se séparer de Gerson cet hiver… Un joueur pisté par le club cet été devrait être sur le marché au prochain mercato !

Avec le faible temps de jeu qu’il a eu depuis le début de la saison, Gerson réfléchit forcément à quitter le club dès cet hiver afin de reprendre sa carrière en main. Selon son père et agent, l’international brésilien a déjà des touches et veut plus que tout quitter l’OM.

Malinovskyi veut quitter l’Atalanta?

Cela tombe bien puisque d’après L’Equipe, Pablo Longoria a bien l’intention de s’en séparer. Il ferait partie d’une liste de trois joueurs qui seront sur la liste des transferts pour le mercato hivernal. Un dossier pour une arrivée pourrait d’ailleurs s’ouvrir !

Comme annoncé cet été, l’Olympique de Marseille aimerait se renforcer avec l’arrivée de Ruslan Malinovskyi. L’international ukrainien avait finalement décidé de rester à l’Atalanta cet hiver mais pourrait bien changer d’avis ! Selon TuttoAtalanta, le milieu offensif réfléchit sérieusement à quitter le club italien cet hiver. Une porte s’ouvre pour Longoria?

Ruslan Malinovskyi n’est pas content au club et veut quitter Bergame en janvier. [TuttoAtalanta] pic.twitter.com/asA1sSfSiz — Atalanta France 🇫🇷 (@Atalanta_FR) October 25, 2022

C’est incompréhensible. On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. — Marcao (père et agent de Gerson)

« C’est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C’est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer (avant l’annonce de la liste, le 7 novembre)… (…) On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n’a eu aucune explication de la part du coach. C’est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd’hui (lundi) pour savoir ce qu’il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi ! »Marcao– Source : l’Equipe