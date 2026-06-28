Mercato OM : un nouveau dossier à 10 M€ s’éloigne déjà, Marseille bloqué par ses finances ?

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Les difficultés économiques de l’Olympique de Marseille continuent de peser lourdement sur le mercato estival. Alors que les dirigeants olympiens multiplient les pistes pour renforcer l’effectif à moindre coût, certains dossiers semblent déjà hors de portée en raison du manque de liquidités du club.

C’est notamment le cas d’Arsène Kouassi. Auteur de prestations remarquées sous les couleurs du FC Lorient, le jeune latéral suscite l’intérêt de plusieurs formations de Ligue 1. Parmi elles, le Paris FC aurait pris une longueur d’avance. Le promu parisien, particulièrement ambitieux sur ce mercato, aurait déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur afin de présenter son projet sportif.

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, l’OM aurait également tenté de se positionner sur ce dossier. Mais la situation financière actuelle du club empêcherait les dirigeants marseillais d’aller plus loin dans les négociations. Une illustration supplémentaire des contraintes qui pèsent actuellement sur le recrutement olympien.

« Le Paris FC s’intéresse à Arsène Kouassi ! Les dirigeants sont entrés en contacts avec son entourage pour présenter le projet parisien. En manque de liquidité, Marseille a tenté le coup mais ne peut factuellement pas se positionner par manque de cash. Lorient veut minimum 10 M€. »

🇫🇷 EXCL – Le Paris FC s’intéresse à Arsène Kouassi ! 🔵⚪️ Les dirigeants sont entrés en contacts avec son entourage pour présenter le projet Parisien. 👀 En manque de liquidité, Marseille a tenté le coup mais ne peut factuellement pas se positionner par manque de cash.… pic.twitter.com/NLIsZYliBU — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 27, 2026

Alors que l’OM doit d’abord vendre avant de pouvoir investir, plusieurs opportunités de marché pourraient ainsi lui échapper dans les prochaines semaines. De son côté, Lorient ne semble pas disposé à brader l’un de ses éléments les plus prometteurs et réclamerait au minimum 10 millions d’euros pour envisager un transfert cet été.