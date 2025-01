Mercato OM : Un nouveau et gros prétendant pour Wahi ?

Devenu remplaçant et actuellement blessé, Elye Wahi attire les prétendants. Si l’OM ne semble pas vendeur cet hiver, la surenchère pourrait faire réfléchir la direction olympienne….

La rumeur concernant Elye Wahi et un potentiel départ de l’OM prend de l’ampleur sur ce mercato hivernal. D’après des informations de CaughtOffside, Arsenal serait particulièrement intéressé par l’attaquant de 22 ans pour pallier la grave blessure de Gabriel Jesus. Bien qu’Arsenal ait ciblé Dusan Vlahovic comme priorité, le profil de Wahi figure comme une alternative si le transfert du Serbe venait à échouer.

Arsenal aussi sur Wahi pour remplacer Jesus ?

West Ham United serait également sur les traces de Wahi, comme l’a confirmé le média, avec une proposition de prêt incluant une option d’achat obligatoire. Les Hammers sont à la recherche d’un remplaçant pour Niclas Füllkrug et Michail Antonio, et l’attaquant marseillais pourrait représenter une option intéressante. Du côté de l’OM, Wahi a perdu sa place de titulaire, remplacé par Neal Maupay, et n’a inscrit que 3 buts et délivré une passe décisive en 595 minutes de jeu cette saison. Cette situation pourrait bien favoriser une négociation pour son départ, surtout si l’OM reçoit une offre satisfaisante.