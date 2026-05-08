Mercato OM : un nouveau nom (prestigieux) pour remplacer Medhi Benatia

Alors que la crise continue de secouer l’OM en cette fin de saison catastrophique, les premières rumeurs autour d’un possible changement de direction sportive commencent déjà à émerger. Selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira, le club marseillais aurait manifesté un intérêt pour Ricky Massara afin d’occuper le poste de directeur sportif.

Alors que la fin de l’aventure de Medhi Benatia à l’OM est déjà actée pour le mois de juin, un premier nom commence à émerger avec insistance pour lui succéder. Selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira, le club marseillais s’intéresse à Ricky Massara pour reprendre le poste de directeur sportif.

Actuellement à l’AS Roma, Massara ne devrait pas être conservé par le club italien à l’issue de la saison. Son profil plaît en interne à Marseille, notamment grâce à sa réputation sur le marché européen et sa très bonne connaissance du football français après son passage au Stade Rennais FC lors de la saison 2024-2025.

Une expérience française contrastée. Comme l’expliquait Ouest-France, le dirigeant franco-italien a payé un mercato estival catastrophique à Rennes, marqué par près de 80 millions d’euros dépensés et une succession de recrues décevantes. Plusieurs joueurs recrutés avaient même quitté le club dès le mercato hivernal, symbole d’un profond échec sportif et stratégique.

A lire aussi : Sous haute tension, l’OM JOUE ENCORE TRES GROS !

Quand Benatia encensait Massara

Malgré ce contexte très compliqué, Massara avait conservé une bonne image en interne. Ouest-France décrivait un dirigeant “respectueux de l’institution”, “professionnel” et assumant ses responsabilités malgré une saison chaotique et plus de 50 mouvements de joueurs en deux mercatos.

Fait marquant, Medhi Benatia lui-même avait publiquement salué le travail de Massara en 2024 dans un entretien accordé à L’Équipe :

“C’est un grand monsieur du football, un super mec. J’ai beaucoup d’affection pour lui et son travail.”

Dans un OM en pleine reconstruction après une saison vécue comme un désastre, le profil de Ricky Massara apparaît désormais comme une piste très crédible pour reprendre la main sur le projet sportif marseillais.