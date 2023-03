Mercato OM : Un nouveau prétendant pour Alexis Sanchez ?

Alexis Sanchez va-t-il rester l’OM la saison prochaine ou profiter du prochain mercato pour trouver un un autre challenge ? Galatasaray aurait manifesté son intérêt pour accueillir l’attaquant chilien qui aura les cartes en main dans quelques mois concernant son avenir.

Un an et normalement deux si tout se passe bien, avait annoncé Pablo Longoria sur la situation contractuelle d’Alexis Sanchez au moment de sa signature à l’OM. L’avenir de l’attaquant chilien est donc incertain et ce dernier attise la convoitise de plusieurs équipes européennes qui souhaiteraient l’enrôler lors du prochain mercato estival.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : C’est fait pour Nemanja Radonjić ? (le montant de la transaction dévoilé…)

Galatasaray se positionne sur Sanchez

Déjà intéressé par le buteur chilien lors du dernier mercato estival, Galatasaray aurait une nouvelle fois coché le nom de l’attaquant chilien pour venir renforcer son équipe. L’actuel leader de Super Lig turque aimerait trouver un remplaçant à Mauro Icardi qui va retourner au Paris-Saint-Germain à la fin de son prêt. Désireux de gagner des titres, Alexis Sanchez pourrait se laisser séduire par cette nouvelle expérience.

🟡🔴Galatasaray, Alexis Sanchez için harekete geçti. 🗞️(Akşam) — 3RE 3RA (@3re3raorg) March 22, 2023

Mercato OM : Deux profils pour remplacer Guendouzi ! – https://t.co/UFgh50dKOw pic.twitter.com/l3EcTReSJz — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 22, 2023

Pablo Longoria devrait cependant entamer des négociations avec l’entourage du chilien dans les prochaines semaines pour une prolongation de contrat. Auteur de 12 buts en championnat cette saison, Alexis Sanchez est l’atout offensif numéro un de l’Olympique de Marseille cette saison

Sanchez n’est plus un joueur de très haut niveau !

« En Angleterre, il avait quand même un autre niveau que celui qu’il a aujourd’hui. Je ne partage pas, même si je comprends toute l’argumentation sur Sanchez, il met un doublé donc on se tait, mais bon… On se rappelle de ce qu’était Alexis Sanchez et ce que l’on voit aujourd’hui évidemment, pour moi ce n’est plus un joueur de très haut niveau on l’a vu en Ligue des champions on l’a vu contre le PSG. Par contre, il est effectivement dans l’esprit de Marseille. C’est une bonne pioche il n’y a rien a dire la dessus, mais le Sanchez d’Arsenal c’était vraiment autre chose » Stéphane Guy – Source RMC Sport