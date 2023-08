Mercato OM : Un nouveau transfert surprise de Longoria dans les tuyaux !

Le marché estival des transferts de l’Olympique de Marseille devrait encore être animé dans les prochains jours. Les dirigeants de l’OM cherchent encore un ailier gauche ainsi qu’un latéral droit.

Marseille n’a pas terminé son mercato et devrait être actif durant les derniers jours de celui- ci pour tenter de renforcer l’équipe de Marcelino. Deux postes sont jugés prioritaires. Le poste de latéral droit ainsi que celui d’ailier gauche. Plusieurs noms ont circulé pour ce dernier mais selon les informations de RMC Sport, l’Olympique de Marseille serait déjà en négociations actives avec un joueur dont le nom n’a pas encore filtré. Marcelino souhaite un joueur capable de déborder et de provoquer sur l’aile, à l’image de Sarr côté droit.

Il ne devrait pas s’agir de Wilson Isidor (22 ans) est évoqué depuis plusieurs jours. Le joueur du Lokomotiv Moscou est plutôt considéré par les dirigeants comme un attaquant axial, un renfort de complément capable de suppléer Aubameyang et Vitinha.

Info Mercato :

Selon les informations de RMC Sport L’OM est en négociations actives avec avec un joueur pour le poste d’ailier gauche.

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 21, 2023

L’absence de C1 ne change pas les plans…

Suite à l’élimination lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, Pablo Longoria a évoqué les conséquences sur le mercato marseillais d’un non participation à la C1 : « Ça ne va pas changer nos idées sur ce qu’on voulait faire d’ici la fin du mercato. Ce que ça change, c’est l’attrait qu’on peut avoir en disputant la Ligue des champions pour recruter certains joueurs. (…) On n’a pas de besoin financier de céder des joueurs. Comme je l’ai dit, on avait prévu tous les différents scénarios, « a ainsi déclaré le président de l’OM avant de parler des ambitions en Ligue Europa :