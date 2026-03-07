Mercato OM : un phénomène talent anglais dans le viseur

L’Olympique de Marseille continue d’explorer le marché anglais pour renforcer son effectif. Ces dernières saisons, le club phocéen a déjà attiré plusieurs joueurs venus d’Outre-Manche, comme Mason Greenwood, CJ Egan-Riley ou encore Ethan Nwaneri. Une stratégie qui pourrait se poursuivre cet été avec la piste menant à un nouveau jeune talent.

Selon les informations du quotidien britannique The Telegraph, Marseille suivrait de près Samuel Amissahle, défenseur central de 18 ans évoluant à Fulham FC. Le joueur, dont le contrat arrive à expiration en juin prochain, pourrait représenter une opportunité intéressante sur le marché des transferts.

Un profil très convoité en Europe

Considéré comme l’un des jeunes espoirs de sa génération, Amissahle possède un profil polyvalent. S’il évolue principalement en défense centrale, il est également capable de monter d’un cran pour occuper un rôle de milieu relayeur.

Mais l’OM n’est pas seul sur ce dossier. Toujours selon The Telegraph, plusieurs grands clubs européens surveillent également la situation du joueur, notamment Chelsea FC, Manchester United et Arsenal FC. En Europe continentale, Juventus FC et AFC Ajax suivraient également le dossier.

Reste à savoir si Marseille parviendra à convaincre le joueur face à une concurrence aussi prestigieuse.