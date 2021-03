Mercato OM : Un proche de Vidal confirme !

Jorge Sampaoli devrait participer aux choix du prochain mercato qui s’annonce très actif. Le coach olympien aura bel et bien contacté Arturo Vidal en prévision du prochain marché des transferts…

Avec son arrivée à l’Olympique de Marseille, les rumeurs vont se multiplier autour des joueurs argentins ou chilien. Jorge Sampaoli sait qu’une partie de l’effectif va partir cet été et qu’il va falloir reconstruire une équipe. La fameuse année zéro annoncée par l’ex coach André Villas-Boas. Le technicien argentin aurait déjà pris quelques contacts et se serait bien entretenu avec l’international chilien Arturo Vidal. Le milieu de terrain avec qui le Chili est allé à la Coupe du monde 2014 au Brésil et qui a remporté le titre de Copa América en 2015. Des rumeurs étaient déjà sortis concernant Vidal, selon un proche du joueur le contact aurait bel et bien été établi avec le gaucher.

Sampaoli a contacté Arturo parce qu’il le veut à Marseille

«C’est une option qu’il aime, mais il reste à savoir ce qui va se passer à l’Inter la saison prochaine. Sampaoli a contacté Arturo parce qu’il le veut à Marseille. C’est une option qu’il aime, mais il reste à savoir ce qui va se passer à l’Inter la saison prochaine », Un proche d’Arturo Vidal – source : La Tercera (17/03/2021)

⚽ Sampaoli contacta a Arturo Vidal para llevarlo a Olympique de Marsella https://t.co/73e44Zk0yH pic.twitter.com/mUbJGRYcya — La Tercera (@latercera) March 18, 2021

Vidal est actuellement blessé, il s’est fait opérer du ménisque du genou gauche. Le milieu de terrain aura 34 ans en mai, il s’est engagé avec l’Inter l’été dernier et dispose d’un contrat jusqu’en juin 2022.