Mercato OM : Un recrutement à l’OGC Nice pourrait tout changer pour Amavi !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) Les Aiglons avancent sur un dossier qui pourrait concerner Amavi indirectement !

Les concurrents de l’OM en Ligue 1 n’avancent pas autant sur leur mercato que les Marseillais. Seul l’OGC Nice a bien attaqué son recrutement et ne compte pas s’arrêter là si l’on en croit les déclaration de Florent Ghisolfi lors de la présentations de Jérémie Boga et Morgan Sanson

« Le recrutement n’est pas encore terminé, on espère encore signer 2-3 joueurs, mais on ne va pas prendre pour prendre. Ce n’est un secret pour personne, le dossier du latéral gauche est la priorité, a expliqué le directeur sportif devant la presse. Pour l’instant, nous n’avons que Melvin Bard et le jeune Ayoub Amraoui, il est donc nécessaire de renforcer ce poste »

Merlin va laisser un trou au FC Nantes

D’après Foot Mercato, les Niçois songent à récupérer Quentin Merlin, joueur du FC Nantes à ce poste ! Cependant, toujours selon le média spécialisé, « la priorité se nomme toujours Rayan Aït-Nouri. Mais, si le joueur est ouvert à l’opportunité niçoise, le dossier reste complexe. »

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un défenseur central d’envergure internationale visé !

Il est donc possible que Merlin devienne peu à peu une piste qui prend de l’ampleur et laisse un trou à ce poste chez les Canaris. Il y a quelques semaines, le nom de Jordan Amavi a été cité au FC Nantes. Ces derniers jours, Foot Mercato affirmait que le latéral gauche de l’OM était pisté en Ligue 1 pour un prêt mais le club n’avait pas filtré.

Que va-t-ton faire avec Amavi? Franchement ça va être compliqué

Mis à l’écart par Igor Tudor puis prêtés en Espagne, en début de saison dernière, Pol Lirola et Jordan Amavi reviendront à Marseille cet été. L’arrivée de Marcelino à l’OM et donc d’un nouveau schéma de jeu fait s’interroger les observateurs quant à une possibilité de réintégrer les deux joueurs dans le groupe phocéen.

Dans l’émission Débat Foot Marseille, Jean Charles de Bono s’est exprimé sur le cas Amavi : » J’y croyais quand il était à Nice, il y a quelques années en arrière, où je le trouvais très bon. Après j’ai eu beaucoup de doutes et puis je me dis, que faire du neuf avec du vieux c’est quand même compliqué. J’y crois toujours, parce que je trouve qu’il a d’énormes qualités, le problème, c’est qu’il n’arrive plus à les exprimer sur le terrain. La difficulté est là, que va-t-ton faire avec Amavi, franchement ça va être compliqué. »