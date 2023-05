Mercato OM : Un spécialiste décrit Walace, « un milieu au profil de Kamara »

Pour Football Club de Marseille, Dominique Bailif a décrit le profil du milieu de terrain Walace. Le Brésilien aurait un profil qu’Igor Tudor n’a pas dans son effectif !

D’après les médias brésilie, Walace est une piste de l’OM. Peux-tu nous parler un peu de ce joueur?

Dominique Bailif : Walace, c’est un joueur qui avait été placé très haut quand il a débuté au Brésil quand il était jeune. Il était à Gremio, il avait connu des débuts tonitruants avant de rejoindre l’Europe avec Hambourg. A l’époque, le club était ambitieux mais ça se passe mal, ils sont en deuxième division. Il avait fait une première bonne saison mais quand le club a commencé à baisser en régime, lui aussi il avait eu des baisses.

Est-ce qu’il a toujours un bon niveau après cette baisse de régime?

D.B : Ses qualités intrinsèques sont là. Il a 28 ans maintenant, c’est un joueur mature. Il a été vite titulaire indiscutable avec Hambourg. Dans le jeu maintenant avec Udinese, c’est un joueur qui peut jouer 6 et 8. Il a toujours eu cette capacité à percuter au milieu. Avec l’Udinese, il a un rôle plus défensif. Dans le profil, c’est un peu un Boubacar Kamara devant la défense mais capable de jouer plus haut. Il peut casser des lignes, se projeter. Il a la capacité de ne pas rester que devant la défense. Il a eu des convocations avec la sélection brésilienne et gagné les JO 2016 avec Neymar à Rio. Il avait fait de bonnes prestations mais ses récentes performances en club l’ont un peu fait disparaître des radars. Même avec l’Udinese, il n’est pas au niveau qu’il devrait avoir.

Est-ce que son profil est compatible avec l’effectif de Tudor?

D.B : Si l’OM devait se positionner, ils feraient un bon coup. Il répond présent, il a gagné en maturité. On peut compter sur lui. Tout dépendra du montant mais aux alentours de 8/10 millions ça peut se faire. Il pourrait avoir sa place dans cette équipe de l’OM. Avec de bonnes prestations, il gagnerait sa place comme titulaire. Dans ce rôle de 6 devant la défense, il n’y a personne à Marseille. Ce serait un bon profil. On sait que Longoria a ses réseaux en Italie donc ça peut être une bonne piste.