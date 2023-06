Mercato OM : Un talent espagnol connu par Marcelino arrive (en prêt) ?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Maintenant que l’Om a trouvé son coach et que la première recrue Geoffrey Kondogbia est arrivé à Marseille, le mercato devrait s’accélérer. Un jeune joueur espagnol pourrait arriver en prêt !

Selon le média espagnol El Chiringuito TV, « Départ possible de l’Athletic Club. Le club cherche une porte de sortie pour Unai Vencedor. L’Olympique de Marseille de Marcelino annoncé sur le dossier, sous forme de prêt. »

🔴⚪ Posible salida en el Athletic Club | Informa @evelascojr: 🗣 « El club está buscándole salida a Unai Vencedor ». 🗣 « Suena con fuerza el Olympique de Marsella de Marcelino, en forma de cesión ». pic.twitter.com/70SgQcoUDL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 30, 2023

Unai Vencedor en prêt à l’OM ?

Ce jeune milieu de 22 ans a disputé 11 matches cette saison en Liga (une moyenne d’un quart d’heure par match). Unai Vencedor est né à Bilbao et dispose d’un contrat long jusqu’en 2027 avec le club basque. Il a été sélectionné à 8 reprise avec les U21 de l’Espagne. Le jeune milieu de terrain avait été utilisé dans le double pivots de Marcelino, le site Elotrobalon avait défini son style de jeu à ce moment là: « son jeu avec le ballon se distingue par sa capacité à changer le parcours du ballon en quelques touches, à visualiser ses coéquipiers et à oxygéner le jeu au bon moment. Un pivot à l’usage dans lequel sa grande vision du jeu et sa bonne entente avec ses coéquipiers se démarquent. »