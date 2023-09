Mercato OM : Un titulaire de Marcelino évoque déjà son avenir !

En pleine trêve internationale, BFM Marseille a pu interroger un titulaire indiscutable de Marcelino depuis le début de la saison : Samuel Gigot. Le défenseur central évoque déjà son avenir et ne voit pas d’inconvénient à terminer sa carrière à l’OM !

L’Olympique de Marseille a fait signer Samuel Gigot il y a près d’un an, venu libre du Spartak Moscou. Le défenseur central, natif d’Avignon, semble réaliser un rêve en rejoignant l’OM. Ce lundi, il a été interrogé par BFM Marseille avec Eric Di Meco au micro. L’ancienne gloire marseillaise et membre de l’équipe des Minots a notamment posé quelques questions à Samuel Gigot sur son avenir.

« Ce serait un kiff si je pouvais arrêter ma carrière à l’OM. S’ils veulent encore de moi, oui, a répondu directement Samuel Gigot sur BFM Marseille ce lundi. Je n’ai jamais été motivé par l’argent. Ça a toujours été le sportif. Quand j’étais jeune, je rêvais d’aller en Angleterre. C’était mon rêve. J’ouvrais les volets, je voyais qu’il faisait beau, je n’étais pas content. J’aimais bien quand il pleuvait ! Je rêvais toujours de ça. Je suis allé en Belgique, j’ai eu la pluie, j’ai kiffé. Ensuite j’ai été en Russie, je me suis dit : c’est bon, il me faut un peu de soleil. C’est vrai qu’il faisait très froid mais c’était ma motivation. C’était le rapport au sportif, jouer dans des stades pleins. La suite de ma carrière? Oui ma reconversion dans le football, j’y pense et surtout avec les jeunes. J’aime transmettre, travailler avec les catégories de jeunes. C’est quelque chose que j’aimerais faire. »

Gigot sur le début de saison

« C’est vrai que ça a été un début de saison assez compliqué pour nous, ça a repris assez vite avec ce barrage de Ligue des Champions qui est arrivé tôt. C’est vrai que l’on peut avoir des regrets sur le match aller je pense (Face au Panathinaïkos, défaite 1-0). Là bas, on a fait un non match. Ensuite, avec la performance que l’on a faite au match retour, on peut avoir des regrets. Du coup, ça nous laisse un goût amer mais maintenant on a une compétition à jouer avec l’Europa League. Il faut rester concentré sur cette compétition. Par rapport au championnat, on a fait le plein sur le plan comptable à domicile mais c’est vrai que l’on peut avoir des regrets par rapport à nos deux matchs à l’extérieur où c’est vrai que les scénarios de matchs nous étaient favorables avec les adversaires qu’on a joué à 10 contre 11. Malheureusement c’est vrai que l’on n’a pas réussi à gagner donc il va falloir rattraper ces points perdus. »