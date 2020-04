Mercato OM : Un top club espagnol vise Bouna Sarr ?

Bouna Sarr est un élément fort de l’OM d’André Villas-Boas. Le latéral droit olympien commence à avoir une bonne cote sur le marché des transferts, il serait même dans le viseur d’un gros club espagnol : l’Atlético de Madrid !

Longtemps considéré comme un simple joueur de rotation, Bouna Sarr s’est petit à petit imposé comme un titulaire à l’OM. Le volume de course et la pointe de vitesse de l’ailier reconverti en latéral droit n’y sont pas pour rien. Alors que plusieurs clubs comme le FC Seville ou encore West Ham sont considérés comme des candidats à son recrutement, un club plus huppé serait aussi attentif à son cas…

Simeone suit Bouna Sarr ?

Selon Footmercato, « l’Atletico de Madrid a pris quelques renseignements sur la situation de Bouna Sarr. Le club madrilène, qui va se séparer du latéral droit colombien Santiago Arias, cherche à mettre à concurrencer Kieran Trippier et semble séduit par les qualités athlétiques, techniques et physiques de l’ancien Messin. » Reste qu’il va falloir faire une place à une arrivée à ce poste, car même si Santiago Arias s’en va, le club espagnol dispose encore de Kieran Trippier et Sime Vrsaljko. Bouna Sarr dispose d’un contrat jusqu’en 2022, à 28 ans c’est peut être le moment ou jamais pour tenter sa chance à l’étranger…