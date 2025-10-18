Mercato OM : Un très gros coup cet hiver ?

MERCATO OM : une rumeur venue du Brésil enflamme le mercato, Endrick dans le viseur ?

Selon ESPN Brésil, l’Olympique de Marseille ferait partie des clubs qui se sont récemment renseignés sur la situation d’Endrick, jeune attaquant brésilien du Real Madrid. Le joueur de 19 ans, considéré comme l’un des plus grands espoirs du football mondial, pourrait être prêté cet hiver pour retrouver du temps de jeu.

Un avenir incertain au Real Madrid

Arrivé à l’été 2024 pour un montant estimé à 47 millions d’euros, Endrick n’a pas encore justifié les immenses attentes placées en lui. En une saison, il n’a inscrit que sept buts en 37 apparitions toutes compétitions confondues, avant de voir sa progression freinée par une blessure à la cuisse.

Depuis la reprise, le Brésilien n’a toujours pas disputé la moindre minute officielle sous les ordres de Xabi Alonso, barré par une concurrence d’élite avec Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Rodrygo. Son dernier match remonte au 18 mai dernier face à Séville.

Un prêt envisagé pour relancer sa carrière

Toujours selon les informations du média brésilien, un départ en prêt lors du mercato d’hiver est désormais à l’étude, à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Plusieurs clubs européens suivraient le dossier de près afin d’offrir au jeune prodige une opportunité de relance.

L’OM figurerait parmi ces formations intéressées, même si aucune démarche officielle n’aurait encore été entamée. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2030, Endrick reste une valeur d’avenir que la Maison Blanche ne souhaite pas perdre, mais un prêt temporaire pourrait satisfaire toutes les parties.

Pour le club phocéen, un tel mouvement relèverait d’un gros coup de mercato, compte tenu du profil du joueur et de sa valeur marchande. Reste à savoir si cette rumeur correspond à une réelle volonté marseillaise ou simplement à une spéculation venue du Brésil.

Dans un contexte où Marseille cherche à renforcer son secteur offensif pour la seconde partie de saison, la piste Endrick, aussi prestigieuse qu’improbable, ne manquera pas de faire parler sur la Canebière.