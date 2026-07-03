Mercato OM : “un vrai privilège” affirme Habib Beye !

Quelques heures après l’officialisation de son départ de l’Olympique de Marseille et l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc phocéen, Habib Beye a tenu à s’exprimer publiquement. L’ancien entraîneur marseillais a publié un message sur Instagram dans lequel il a adressé ses remerciements aux supporters, aux salariés du club et à ses joueurs, mettant un terme à une aventure entamée en février dernier.

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« Un vrai privilège d’être l’entraîneur de l’OM »

Dans son message, le technicien sénégalais n’a pas caché son émotion au moment de quitter Marseille. « Mon aventure se termine mais ce fut un vrai privilège d’être l’entraîneur de l’Olympique de Marseille », a-t-il écrit, avant de remercier les supporters olympiens pour leur « passion » et leur « soutien » tout au long de ces derniers mois.

Habib Beye a également eu une pensée pour les salariés du club ainsi que pour les membres de son staff, saluant leur engagement quotidien et leur accompagnement durant son passage à la tête de l’équipe première.

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Un hommage appuyé à son groupe

L’ancien défenseur de l’OM a surtout tenu à mettre en avant l’état d’esprit de ses joueurs. « À mes joueurs, merci, car nous sommes restés ensemble, unis et soudés jusqu’au bout de notre aventure pour qualifier le club en coupe d’Europe », a-t-il déclaré. Une référence directe à la qualification marseillaise pour la prochaine Ligue Europa, obtenue malgré une saison mouvementée.

Si l’objectif principal d’une qualification en Ligue des champions n’a pas été atteint, Beye souhaitait manifestement retenir l’unité et la solidarité affichées par son groupe jusqu’aux derniers matchs.

Nommé en février pour succéder à Roberto De Zerbi, Habib Beye, n’aura finalement passé que quelques mois sur le banc olympien. Malgré une qualification européenne, la direction marseillaise a fait le choix de lancer un nouveau projet sportif avec Bruno Genesio. Avant de partir, l’ancien international sénégalais a conclu son message par un sobre mais symbolique : « Merci Marseille ! ». Une manière élégante de refermer un chapitre forcément particulier de sa carrière.

Paul Laffisse