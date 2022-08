Mercato OM : Une arrivée surprise (avec échange) dans les tuyaux !

Pablo Longoria prépare une fin de mercato active. Alors qu’un défenseur central est attendu (Bailly est évoqué), le président de l’OM pourrait boucler le recrutement surprise d’un milieu offensif !

En effet, selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le joueur ciblé en priorité est Ruslan Malinovskyi, l’Ukrainien de 29 ans de l’Atalanta Bergame : « l‘Olympique de Marseille est en pourparlers pour signer Ruslan Malinovskyi. Le milieu de terrain ukrainien veut un nouveau challenge, alors que l’OM négocie avec l’Atalanta. Cengiz Ünder pourrait être inclus dans l’accord, toujours en discussion. »

Excl: Olympique Marseille are in talks to sign Ruslan Malinovskyi. Ukrainian midfielder wants a new challenge, as OM are negotiating with Atalanta and player side 🚨🔵🇺🇦 #OM #TeamOM

Cengiz Ünder can be included in the deal, as part of the negotiation – still in discussion. pic.twitter.com/75AQBsT6tK

