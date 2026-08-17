Mercato OM : une autre possibilité pour Kondogbia ?

La situation de Geoffrey Kondogbia reste à surveiller dans cette fin de mercato. Alors que l’OM cherche encore à alléger sa masse salariale et à finaliser plusieurs départs, le milieu centrafricain pourrait accepter de faire un effort financier s’il ne trouve pas de nouveau projet.

Kondogbia conscient de la situation de l’OM

Arrivé à Marseille à l’été 2023, Geoffrey Kondogbia entre dans sa dernière année de contrat avec l’OM. Pour le moment, aucun départ concret n’est en passe d’être finalisé, malgré des approches venues d’Angleterre et du Golfe.

Selon le journaliste marseillais Nordine Ali Said, le joueur de 33 ans aurait conscience des difficultés actuelles du club et de la nécessité pour Marseille de réduire ses charges.

La Provence avait récemment cité son cas parmi les joueurs dont l’OM aimerait idéalement se séparer, notamment en raison d’un salaire qui ne correspond plus suffisamment à son impact sportif.

Kondogbia percevrait environ 450 000 euros par mois et sort d’une saison perturbée par les blessures, avec seulement 17 matches disputés.

Une baisse de salaire possible s’il reste

Toujours selon les informations rapportées par Nordine Ali Said, le milieu centrafricain serait disposé à faciliter son départ si une opportunité satisfaisante se présente. Mais si aucun projet ne se concrétise d’ici la fin du mercato, une autre possibilité pourrait être étudiée.

Kondogbia pourrait alors discuter avec la direction marseillaise d’une éventuelle baisse de salaire, sous certaines conditions, pour sa dernière année de contrat.

Une telle décision permettrait à l’OM de réduire une partie de sa masse salariale sans nécessairement se séparer du joueur immédiatement…