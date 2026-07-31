Mercato OM : une belle offre reçue pour Facundo Medina, Marseille en réclame davantage !

Le départ de Facundo Medina se précise à l’OM. Selon L’Équipe, le Bayer Leverkusen a transmis une offre de 20 millions d’euros pour le défenseur argentin, mais la direction marseillaise souhaite porter l’opération à 25 millions d’euros, bonus compris.

Leverkusen passe à l’action pour Medina

Le Bayer Leverkusen a accéléré sur le dossier Facundo Medina. D’après les informations de L’Équipe, le club allemand a formulé une proposition de 20 millions d’euros à l’OM pour recruter le défenseur de 27 ans.

Cette première offre ne répondrait pas encore aux attentes de la direction olympienne. Marseille espérerait obtenir un montant total de 25 millions d’euros, bonus compris. Les négociations se poursuivraient entre les deux clubs afin de trouver un terrain d’entente avant la fermeture du mercato.

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L’intérêt de Leverkusen pour l’international argentin ne serait pas récent. Le sixième de la dernière saison de Bundesliga, qualifié pour la Ligue Europa, aurait déjà étudié son profil au printemps par l’intermédiaire de son directeur du football, Kim Falkenberg.

La polyvalence de Facundo Medina, capable d’évoluer dans l’axe de la défense comme sur le côté gauche, serait particulièrement appréciée par la formation allemande.

Medina privilégierait un départ vers l’Europe

Actuellement en congé après avoir disputé la finale de la Coupe du monde avec l’Argentine, Facundo Medina est attendu à la Commanderie le 12 août. Son avenir pourrait toutefois être réglé avant cette date si l’Olympique de Marseille et le Bayer Leverkusen parviennent à un accord.

L’OM avait recruté l’ancien défenseur du RC Lens l’été dernier sous la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros, accompagné d’une option d’achat obligatoire de 18 millions d’euros. Cette option a été réglée à la fin du mois de juin.

Al-Sadd aurait également transmis une proposition pour Medina. Cette piste ne serait cependant plus d’actualité, le joueur ayant indiqué sa préférence pour une poursuite de sa carrière en Europe. Leverkusen apparaît donc comme la destination la plus concrète, même si l’écart entre l’offre allemande et les exigences marseillaises doit encore être comblé.