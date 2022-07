Mercato OM : Une belle porte de sortie pour Caleta Car ?

Avec le recrutement de plusieurs défenseurs centraux, l’avenir de Duje Caleta Car semble bouché à l’OM. Le défenseur croate n’a plus qu’un an de contrat, ce qui pousse Pablo Longoria à lui trouver un pointe de chute. Une possibilité en Liga se confirme…

Après les arrivées de Gigot, Touré et Mbemba, l’OM semble bien armé en défense. Même si Alvaro devrait aussi quitter Marseille, le club dispose de deux autres défenseurs : Balerdi et Luan Peres. Cette situation pousse une nouvelle fois Duje Caleta Car vers la sortie, l’international croate aurait une option du côté du FC Séville.

Caleta Car dans la short list de Monchi

En effet le club espagnol prépare l’après Koundé. Le défenseur international français devrait être transféré pour un chiffre proche de 60 M€, plusieurs clubs dont Chelsea et le FC Barcelone sont sur les rangs. Du coup, Monchi lui cherche un remplaçant et le nom de Caleta Car est en bonne position.

Selon les informations de Todofichajes, « Duje Caleta-Car est l’un des noms les plus appréciés au sein du club et plus précisément son directeur sportif, Monchi. L’international croate fait très bien les choses pour Marseille depuis un certain temps, étant proche l’été dernier de faire ses valises pour la Premier League. » Longoria serait prêt à le transférer pour un montant proche des 10M€. Des contacts avec Séville ont déjà eu lieu et l’opération ne se fera qu’après un départ de Koundé.

Invité à donner son avis sur le joueur lors de notre émission de lundi, Ronald Zubar a incité le club à vendre l’ancien joueur de Salzbourg :

Salzbourg voulait se débarrasser de Caleta Car parce qu’il était lent — Zubar