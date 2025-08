Mercato OM : Une « Bonne recrue, mais il y a 4 ou 5 millions de trop  ! »

Alors que Timothy Weah s’apprête à rejoindre l’Olympique de Marseille dans un transfert estimé à 20 millions d’euros (prêt, option d’achat et bonus inclus), Yassine Youssif a livré son point de vue. Notre consultant, habitué à décrypter les mercatos de Ligue 1, a salué la qualité du joueur, tout en pointant du doigt un montant légèrement surévalué selon lui.

Pour Yassine Youssif, le transfert de Timothy Weah à l’OM est globalement positif, mais une réserve subsiste : le prix.

« 20 millions d’euros pour Timothy Weah, c’est un peu cher. Je pense qu’il y a 4 ou 5 millions de trop », estime-t-il.

Malgré tout, il ne remet pas en cause la valeur du joueur :

« C’est un bon joueur, il est polyvalent. Et c’est peut-être aussi ce qui explique que l’OM s’intéresse autant à lui. »

🚨🔵⚪️ EXCL: Tim Weah to Olympique Marseille, here we go! Deal verbally agreed now also with Juventus.

Exclusive details: package will be €1m loan fee, €14m obligation to buy, €3m add-ons, sell-on clause.

Weah only wanted Marseille, just waiting for green light to travel. 🇺🇸 pic.twitter.com/rEOeQ1yuAc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2025