Mercato OM : Une dernière semaine agitée… plusieurs arrivées attendues !

L’OM dispose encore d’une petite semaine pour boucler son mercato. Alors que plusieurs éléments pourraient quitter le club (Guendouzi, Touré, Amavi), des recrues sont attendues…

Comme souvent lors des mercatos, la dernière ligne droite va être mouvementée. Pablo Longoria a globalement bien avancé sur le mercato de son équipe mais doit encore recruter à plusieurs postes. Selon la Provence, Joaquin Correa (Inter Milan) est proche de s’engager en prêt avec le club olympien, une visite médicale pourrait même se faire ce vendredi. L’attaquant argentin viendrait renforcer le couloir gauche mais aussi l’attaque de l’OM, le joueur de 28 ans pouvant évoluer à plusieurs postes offensifs. Le deal serait selon le quotidien local : « un prêt payant d’un montant d’1M€, assorti d’une option obligatoire fixée à 10M€ en cas de qualification en Ligue des champions. Les dirigeants marseillais ont ajouté une autre option, non obligatoire celle-là, d’un montant de 13M€. Autrement dit, si l’OM ne se qualifie pas en C1 et souhaite conserver le joueur, il devra débourser ce dernier montant. » Pour autant, Correa ne sera pas la dernière arrivée estivale…

En effet, la Provence explique que Longoria et son staff attendent encore plusieurs recrues d’ici la clôture du marché jeudi prochain. Un latéral droit pour venir doubler Jonathan Clauss et pouvant aussi dépanner à gauche est recherché. Enfin, le média précise que le dossier Wilson Isidor (Lokomotiv Moscou) n’est pas abandonné.

Joaquín Correa to Olympique Marseille, here we go! Deal now in place on loan for €2m fee plus €10m buy clause ⚪️🔵🇦🇷

Buy clause will be mandatory in case OM will qualify to UCL 2024/25.

Medical tests on Friday.

🇨🇱 Inter will complete Alexis Sánchez free deal now. pic.twitter.com/U4JoiuQh9s

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2023