Mercato OM : Une grosse surprise ce samedi soir au Vélodrome face à Monaco?

Ce samedi, l’Olympique de Marseille reçoit Monaco pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Durant cette rencontre, le club devrait présenter la nouvelle recrue, Azzedine Ounahi !

L’Olympique de Marseille va recevoir ce samedi soir au Vélodrome l’AS Monaco. D’après les informations de Foot Mercato, le club pourrait profiter de cette occasion pour présenter l’une de ses prochaines recrues, Azzedine Ounahi ! L’international marocain est très proche de signer à l’OM bien que le club n’ait pas encore officialisé son arrivée.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Les images de Dieng présenté sur la pelouse avant Lorient vs Rennes !

De son côté, RMC précise que « Ounahi n’a pas participé à toutes les séances d’entraînement ces derniers jours à Angers. » De plus le média rajoute qu’un « fort pourcentage à la revente » a été inclus dans le deal.

Fabrizio Romano avait dans un premier temps confirmé l’accord avec Angers : « la star marocaine de la Coupe du monde Azzedine Ounahi est sur le point de rejoindre l’OM dans le cadre d’un transfert, c’est confirmé ! Traiter maintenant aux étapes finales pour 10M€. Il y a un accord complet avec Angers et des pourparlers sont en cours avec le joueur. »

Morocco’s World Cup star Azzedine Ounahi is on the verge of joining OM on permanent deal, confirmed! Deal now at final stages for €10m fee 🚨⚪️🔵 #OM

Understand there’s full agreement with Angers — talks ongoing on personal terms to get it done.

First call @Santi_J_FM. pic.twitter.com/3dhtjn2yPJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2023