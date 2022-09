Mercato OM : Une grosse vente déjà actée pour Longoria ?

Actuellement prêté à la Juventus Turin, Arkadiusz Milik pourrait s’engager définitivement avec le club Italien. Les dirigeants de la Vieille Dame auraient l’intention de lever l’option d’achat du buteur Polonais.

Les débuts prometteurs d’Arkadiusz Milik à la Juventus Turin semblent avoir convaincu les dirigeants Bianconeri. Le buteur Polonais retrouve des couleurs avec la Vieille Dame. Il a déjà inscrit trois buts sous ses nouvelles couleurs et aurait même pu en compter un quatrième si son but victorieux contre la Salernitana n’avait pas été injustement refusé par l’arbitre. Prêté avec option d’achat par l’Olympique de Marseille, les dirigeants italiens souhaiteraient faire signer Milik définitivement au plus vite. L’option d’achat non-obligatoire fixé à 7 millions pourrait être rapidement levée par la Juventus. L’ancien buteur de l’OM pourrait alors s’engager avec le club Turinois jusqu’en 2026.

Milik sait bouger !

L’entraîneur Italien de la Juventus, Massimiliano Allegri a récemment exprimé tout le bien qu’il pensait de sa nouvelle recrue. Il estime que l’attaquant Polonais apporte un plus à son équipe et se félicite de le compter parmi ses joueurs.

« Je peux dire que Bremer est très fort. J’attendais beaucoup de Milik et beaucoup est arrivé. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que Milik joue toujours bien au football, il commet toujours le moins d’erreurs possible. Il sait bouger. Rabiot me manque beaucoup aujourd’hui. Beaucoup en discutent, mais Rabiot fait 13-14 bonnes choses par match et pèse toujours sur le terrain. Revenons au point précédent : Rabiot a de la technique et du physique. » Massimiliano Allegri – Source : Il Corriere della Sera

« Je ne comprends pas le départ de Milik ! »

Dans Débat Foot Marseille, Franck Conte a expliqué de pas comprendre le départ de Milik à la Juventus. Il aurait aimé que le buteur Polonais soit plus mis en valeur à Marseille et qu’on lui accorde davantage de confiance.

« Je ne comprends pas le départ de Milik ! On a chialé pendant trois ans parce qu’on n’avait pas de grand attaquant, il y en a un qui arrive, il rentre parfaitement dans le schéma de jeu de Tudor, et on s’en sépare.. Tu as Clauss et Tavares qui mettent des centres de folie, une fois qu’ils vont commencer à toucher Milik, cela aurait pu faire une saison à 20 buts. Et au final tu le vends à qui ? Tu ne le vends pas à Lecce, tu le vends à un grand club de la Juventus… Je suis sur que là bas il va être très bien utilisé et ce sera un super joueur. Et du coup on vend cet attaquant qu’on n’a jamais vraiment rentabilisé » Franck Conte – Source : Football Club de Marseille (25/08/2022)