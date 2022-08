Mercato OM : Une incroyable opportunité pour Milik ?

Titulaire et décevant lors des deux premiers matches de Ligue 1 avec l’OM, Arek Milik pourrait se voir offrir une sacrée opportunité lors de ce mercato estival…

Selon le média Fichajes, le Real Madrid cherche une doublure à Karim Benzema et aurait coché le nom de Milik. L’international français n’a pas de concurrence et Mariano Díaz est le seul remplaçant mais n’a pas la confiance de Carlo Ancelotti.

Le Real veut Milik comme doublure de Benzema ?

Alors que les noms d’Edinson Cavani ou Timo Werne ont été évoqués, « le Real Madrid pourrait trouver une option plus qu’intéressante pour son attaquant en Ligue 1 française, et plus précisément à l’ Olympique de Marseille , où l’attaquant polonais Arkadiusz Milik ne sera pas retenu. » Le média précise que cette opération n’implique pas un investissement économique trop élevé pour le Real. En effet, un montant de 20M€ est évoqué…

El jugador busca una salida de su actual club y el Santiago Bernabéu aparece como un destino interesante para ambas parteshttps://t.co/9QGlvjOuBn — Fichajes.net (@fichajesnet) August 18, 2022

Pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Jean-Charles De Bono, l’attaquant Polonais de Marseille traverse une période difficile qui peut arriver à n’importe quel footballeur. Selon notre consultant, Milik ne se retrouve pas totalement dans le système mis en place par Igor Tudor. De Bono maintient quand même sa confiance à Milik, qu’il considère toujours comme un vrai bon joueur de football capable de faire la différence.

« Milik, qu’on l’aime ou non, c’est un vrai joueur de foot, un vrai buteur. C’est un vrai technicien, il connaît le football. Le problème c’est que l’on a pas ce Milik actuellement sur le terrain. Je le sens perturbé. Dans ce système de jeu, il a un rôle qui est très loin du but. Il a pas assez de bons ballons dans la surface, il a raté beaucoup de choses mais on ne le sert pas assez. Je pense qu’il décroche loin de sa position préférentielle parce qu’il n’est pas bien en ce moment. Quand tu n’es pas bien physiquement, tu as tendance à soit en faire trop soit ne pas en faire assez. Tu n’es pas dans le bon tempo. Tu es à l’envers du jeu. C’est ce qui arrive aujourd’hui à Milik. Cela n’enlève pas ses qualités. On sait que c’est un bon joueur de remise, qu’il est précis dans le dernier geste. On ne peut pas dire aujourd’hui que c’est un mauvais joueur. Il faut l’aider pour qu’il aille mieux. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (15/09/2022)