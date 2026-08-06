Mercato OM : Une nouvelle opportunité au poste de latéral droit !

À la recherche de renforts lors de ce mercato estival, l’Olympique de Marseille aurait pris des renseignements sur la situation de Krépin Diatta, libre depuis la fin de son contrat avec l’AS Monaco. Selon Foot Mercato, le club marseillais n’est toutefois pas seul sur le dossier de l’international sénégalais, également courtisé en Angleterre et en Allemagne.

L’OM attentif à la situation de Krépin Diatta

L’OM continue d’explorer différentes pistes pour compléter l’effectif de Bruno Genesio. D’après les informations publiées par Foot Mercato, les dirigeants marseillais ont sondé Krépin Diatta et son entourage afin de connaître les conditions d’une éventuelle arrivée dans la cité phocéenne.

À ce stade, il ne s’agirait que d’une prise de renseignements. Le média précise que l’Olympique de Marseille doit également travailler sur plusieurs départs avant d’accélérer son recrutement. Le statut d’agent libre du joueur représente néanmoins un avantage important dans un marché des transferts où les indemnités peuvent rapidement devenir élevées.

Libre depuis son départ de l’AS Monaco le 30 juin dernier, Krépin Diatta possède une solide expérience de la Ligue 1 et des compétitions européennes. Arrivé sur le Rocher en janvier 2021 en provenance du Club Bruges, le Sénégalais a disputé 143 rencontres avec Monaco, pour un bilan de 8 buts et 7 passes décisives.

Une concurrence anglaise et allemande

Le profil de Krépin Diatta correspond à plusieurs besoins recherchés sur le marché. Âgé de 27 ans, le natif de Dakar peut évoluer sur un côté offensif, mais également occuper un rôle plus défensif. Une polyvalence susceptible d’intéresser Bruno Genesio dans la construction de son effectif.

L’international sénégalais, qui compte 64 sélections, dispose également d’une expérience significative sur la scène européenne, avec 19 rencontres de Ligue des champions et 14 matches de Ligue Europa.

L’OM devra cependant composer avec une concurrence étrangère importante. Toujours selon Foot Mercato, Schalke 04 s’intéresse au joueur en Allemagne, tandis qu’Everton et Ipswich ont également manifesté leur intérêt en Angleterre.

Actuellement au Sénégal, Krépin Diatta poursuit sa préparation dans l’attente de choisir son prochain club. Le joueur souhaite rejoindre un projet sportif solide et ne devrait pas se précipiter avant de prendre une décision sur la suite de sa carrière.