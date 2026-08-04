Mercato OM : une nouvelle piste en Bundesliga pour le poste de gardien !

Alors que l’avenir de Gerónimo Rulli fait l’objet de spéculations et que Manchester City est évoqué, l’Olympique de Marseille pourrait explorer une nouvelle piste au poste de gardien. Selon des informations relayées par le média allemand n-tv, Noah Atubolu, actuellement sous contrat avec le SC Fribourg, intéresserait le club marseillais. Le gardien allemand de 24 ans étudierait plusieurs possibilités pour la suite de sa carrière, tandis que son club serait disposé à envisager un transfert.

L’OM s’intéresserait à Noah Atubolu

Le mercato estival pourrait réserver des mouvements importants dans les cages de l’Olympique de Marseille. D’après les informations de Sky Allemagne et relayées par n-tv, le club phocéen aurait inscrit Noah Atubolu parmi les gardiens suivis en vue d’un éventuel recrutement.

À ce stade, aucun accord, aucune offre officielle ni aucune négociation avancée entre l’OM et le SC Fribourg n’ont été annoncés. L’intérêt marseillais doit donc être considéré comme une piste de mercato et non comme un transfert en cours de finalisation.

Le dossier pourrait toutefois prendre de l’importance si la situation de Gerónimo Rulli venait à évoluer. Le gardien argentin est annoncé dans certaines rumeurs autour de Manchester City, mais aucun départ n’est confirmé dans les éléments disponibles. L’éventuelle arrivée d’Atubolu dépendrait donc notamment des choix de l’OM concernant son effectif et sa hiérarchie au poste de gardien.

Fribourg serait prêt à laisser partir son gardien

La situation de Noah Atubolu semble ouverte du côté de Fribourg. Selon les informations rapportées par la presse allemande, le gardien envisage un transfert durant ce mercato estival et le SC Fribourg serait également disposé à le vendre.

Le joueur de 24 ans étudierait actuellement les différentes options qui s’offrent à lui. Plusieurs clubs étrangers auraient demandé des renseignements, notamment en Premier League. La concurrence pourrait donc être importante si l’Olympique de Marseille décidait de concrétiser son intérêt.

Le profil du gardien allemand ne serait pas seulement suivi en Angleterre. La Juventus l’aurait également placé sur une liste de candidats potentiels. Là encore, aucune proposition officielle n’a été rendue publique.

Un gardien formé à Fribourg et déjà expérimenté

Né à Fribourg, Noah Atubolu a été formé au sein du club allemand avant de s’installer progressivement dans l’équipe première. Il occupe le poste de gardien titulaire du SC Fribourg depuis plusieurs saisons et a acquis une expérience régulière en Bundesliga ainsi que sur la scène européenne.

Son parcours et son statut de gardien déjà installé en Allemagne expliquent l’intérêt de plusieurs clubs européens. Son avenir semble néanmoins dépendre des opportunités qui se présenteront durant les prochaines semaines.

Le directeur sportif de Fribourg, Jochen Saier, avait déjà indiqué que le club envisageait un départ du joueur après des discussions concernant son avenir. Le club allemand avait également préparé la succession d’Atubolu en recrutant un nouveau gardien.

Une piste à suivre pour le mercato de l’OM

Pour l’instant, le dossier Noah Atubolu en est donc au stade de l’intérêt rapporté. L’OM n’a pas communiqué publiquement sur cette piste et aucun montant de transfert n’a été évoqué dans les informations disponibles.

Avec l’intérêt supposé de clubs de Premier League et la présence de la Juventus parmi les équipes qui suivent le joueur, l’OM pourrait devoir faire face à une concurrence importante. Le marché des gardiens pourrait donc rapidement devenir un dossier majeur du mercato marseillais.