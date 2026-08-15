Mercato OM : une nouvelle piste italienne pour remplacer Gerónimo Rulli

L’Olympique de Marseille continue d’explorer plusieurs options pour renforcer le poste de gardien. Selon le journaliste Nicolò Schira, l’OM a pris des renseignements sur Elia Caprile, portier italien de Cagliari, et les premiers contacts auraient été entamés.

L’OM se renseigne sur Elia Caprile

Une nouvelle piste apparaît dans le dossier du futur gardien de l’OM. D’après les informations de Nicolò Schira, le club marseillais a demandé des renseignements sur Elia Caprile, actuellement sous contrat avec Cagliari.

Le portier italien de 24 ans a rejoint le club sarde durant l’été 2025 en provenance de Naples, dans le cadre d’un transfert estimé à 8 millions d’euros.

Son contrat court jusqu’en juin 2029. Sa valeur est aujourd’hui estimée à 15 millions d’euros par Transfermarkt.

Toujours selon les informations disponibles, les premiers contacts auraient été entamés autour de sa situation.

Une piste qui pourrait être coûteuse

La saison dernière, Elia Caprile a disputé 38 rencontres de Serie A. Selon SofaScore, il a encaissé 53 buts et affiché un pourcentage d’arrêts de 69,7 %.

Son profil vient s’ajouter aux différentes options étudiées par l’Olympique de Marseille pour remplacer Gerónimo Rulli.

Reste la question du coût de l’opération. Avec une valorisation estimée autour de 15 millions d’euros, un transfert définitif représenterait un investissement important dans le contexte économique actuel du club.