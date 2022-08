Mercato OM : Une offre de prêt pour Cengiz Ünder ?

Titulaire lors du match nul contre Brest ce dimanche, Cengiz Ünder ne serait pas un premier choix dans l’esprit de Tudor. Galatasaray serait intéressé par la signature de l’ailier international qui pourrait se laisser séduire par un retour en Turquie.

Titulaire lors de la première journée de championnat, Cengiz Ünder a encore débuté la rencontre dans le onze titulaire face à Brest. Malgré cette titularisation, l’ailier Turc ne correspondrait pas au profil recherché par Igor Tudor. Peu en vue durant la préparation et conscient de son avenir incertain à Marseille sous les ordres de l’entraîneur Croate, l’ailier de 25 ans pourrait choisir de quitter Marseille, un an seulement après avoir rejoint le club. Selon Aspor, l’ailier droit serait sur la short-list de Galatasaray qui souhaite se renforcer en attaque. Le club Turc aurait accéléré pour faire revenir Ünder en Turquie. Un prêt avec option d’achat serait à l’étude. La direction marseillaise n’aurait pas l’intention de se séparer de l’international Turc, mais elle pourrait se raviser si aucun autre joueurs n’étaient vendus avant la fin du mercato.

Igor Tudor’dan kesik yedi, Galatasaray devreye girdi! İşte Aslan’ın yeni hedefi https://t.co/su0cMODNPD — A Spor (@aspor) August 15, 2022

Interrogé sur Galatasaray lors de la conférence de presse du match aller d’Europa League la saison dernière, Ünder avait préféré botter en touche et d’avantage évoquer Fatih Terim.

« Ca ne serait pas honnête de ma part de dire quel club je supportais quand j’étais jeune, aujourd’hui je suis à l’OM, je joue pour ces couleurs, pour cette équipe. C’est sûr que je suis assez excité à l’idée de rencontrer une équipe turque, mais on est prêt, j’ai juste envie de montrer ce que je sais faire sur le terrain et décrocher la victoire. (…) Fatih Terim, sa présence a été importante pour moi, il a été le premier à m’appeler en sélection. J’ai un attachement pour lui. Mais pour moi le plus important aujourd’hui c’est de respecter les consignes de mon coach demain et faire la meilleure prestation possible. » Cengiz Under – source : Conférence de presse (septembre 2021)