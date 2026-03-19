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Mercato OM : une opportunité à saisir du côté de la Juventus ?

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’Olympique de Marseille prépare déjà son prochain mercato estival et surveille plusieurs profils offensifs. Parmi eux, celui de Edon Zhegrova, actuellement en difficulté du côté de la Juventus Turin.

Arrivé à l’été 2025 en provenance du LOSC Lille pour environ 15 millions d’euros, l’ailier kosovar n’a pas encore trouvé sa place en Serie A.

En 20 apparitions toutes compétitions confondues, Zhegrova n’a inscrit aucun but ni délivré de passe décisive, des statistiques bien en dessous des attentes. Une situation qui interroge en interne et fragilise déjà son avenir à Turin.

Un départ déjà envisagé

Selon la presse italienne, un départ dès le prochain mercato estival n’est pas à exclure, malgré un contrat courant jusqu’en 2030. La Juventus pourrait se montrer ouverte à une solution si la situation sportive du joueur ne s’améliore pas d’ici la fin de saison.

L’OM reste en embuscade

Déjà intéressé par son profil l’été dernier, l’Olympique de Marseille suivrait de près l’évolution du dossier. Le club phocéen pourrait tenter de profiter de cette situation pour relancer une piste jugée intéressante sur le plan offensif.

Malgré ses difficultés en Italie, Zhegrova conserve une cote solide en Ligue 1, notamment grâce à ses performances remarquées avec Lille. Son expérience du championnat français pourrait représenter un atout majeur pour un retour.

Dans ce contexte, Marseille pourrait se positionner sur une opportunité de marché, avec l’idée de relancer un joueur au potentiel encore reconnu.

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