Mercato OM : Une piste chaude (pour remplacer Tudor) s’envole !

Le départ d’Igor Tudor de l’Olympique de Marseille a été officialisé jeudi. Pablo Longoria cherche rapidement un nouvel entraineur et peut déjà oublier une option italienne !

L’Olympique de Marseille cherche un coach ! Le coach Igor Tudor a confirmé jeudi son départ en conférence de presse. Pablo Longoria va devoir rapidement trouver son successeur ! Un an après le départ de Jorge Sampaoli, il va falloir déjà trouver un autre entraineur.

Comme pour Igor Tudor, Longoria et Ribalta regarde en Serie A pour trouver le prochain coach. Selon le bien informé journaliste Fabrizio Romano, l’option Raffaele Palladino vient de s’envoler, car le coach de Monza vient de prolonger. « Malgré les liens entre l’OM et la Juventus, Monza est parvenu à un accord sur un nouveau contrat pour l’entraîneur-chef Raffaele Palladino valable jusqu’en juin 2024. Officiel et signé aujourd’hui. »

Despite OM and Juventus links, Monza have reached an agreement over new deal for head coach Raffaele Palladino valid until June 2024. 🔴🤝🏻 #SerieA Official and signed today. pic.twitter.com/BNZl5YM6Bo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2023

« Marcelino, Vincenzo Italiano, Raffaele Palladino, Ange Postecoglou… les premiers noms !

Hier, FootMercato affirmait, « Marcelino figure en bonne place sur la short-list de Longoria, qui garde toujours un œil sur les entraîneurs de Serie A. Des coachs comme Vincenzo Italiano ou Raffaele Palladino (entraîneur de Monza, qui est 10e de Serie A pour sa première saison dans l’élite) font partie de la nouvelle vague d’entraîneurs qui sont suivis. Le nom d’Ange Postecoglou a aussi déjà été entendu. Mais le coach australien des Celtic Glasgow semble promis à la Premier League, lui qui a mené le club écossais au titre de champion. » Si Marcelino est considéré comme le favori, Vincenzo Italiano devrait lui filer à Naples s’il quitte la Fiorentina.

L’OM a déjà plusieurs pistes pour la succession d’Igor Tudor https://t.co/cdnKXXhSD4 — Foot Mercato (@footmercato) June 1, 2023

Pour le remplacer, Daniel Riolo avait proposé un nouvel entraîneur. Au micro de RMC ce samedi après la rencontre face au Stade Brestois au Vélodrome qui s’est soldé par une défaite des Marseillais, le journaliste a soumis à Pablo Longoria l’idée de faire signer Paulo Fonseca, actuel coach du LOSC.

« Puisqu’on parle de Fonseca et de ses envies d’ailleurs, lui je pense que ce serait un super entraîneur pour l’OM. Si Longoria voulait le piquer, suggère le journaliste sur RMC. Ce serait un super entraîneur pour l’OM. Je pense qu’il aurait besoin de talents supplémentaires.. Tu prends une équipe comme Lille, je me demande s’ils n’ont pas plus de joueurs de ballon, de talent, que l’OM. Tudor, je ne suis pas sûr qu’il s’en soit si mal tiré avec cet effectif où il n’y a pas un talent de dingo. Parce que si tu prends Lille, je trouve qu’ils sont plutôt fournis, avec Jonathan David, Cabella, Jonathan Bamba… »