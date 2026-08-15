Mercato OM : une porte de sortie pour Balerdi…

Leonardo Balerdi pourrait encore quitter l’Olympique de Marseille avant la fermeture du mercato. Selon le Corriere di Bologna, Bologne s’intéresse au défenseur argentin, mais les exigences financières de l’OM compliquent sérieusement le dossier.

Bologne se positionne sur Balerdi

Le mercato de Leonardo Balerdi reste ouvert. Le défenseur argentin de 27 ans, titulaire vendredi soir face à l’Atlético de Madrid et sifflé après une grosse erreur, est suivi par plusieurs clubs italiens.

Selon le Corriere di Bologna, Bologne fait partie des formations intéressées par l’ancien joueur du Borussia Dortmund.

Le club italien cherche notamment à renforcer sa défense et à anticiper le remplacement de Jhon Lucumi. D’autres profils sont également étudiés, dont Juan Cabal, à la Juventus.

L’OM réclame au moins 20 millions d’euros

Si Bologne apprécie le profil de Balerdi, l’opération reste encore loin d’être bouclée.

La raison principale tient aux exigences de l’OM. La direction marseillaise n’entend pas brader son défenseur et réclamerait au moins 20 millions d’euros pour envisager un départ.

Un montant qui apparaît pour l’instant trop élevé pour Bologne, selon les informations rapportées.

La situation reste donc bloquée à ce stade. L’intérêt du club italien existe, mais aucun accord n’est annoncé et le prix fixé par Marseille constitue un obstacle majeur.

Le dossier Balerdi devrait malgré tout rester à surveiller jusqu’à la fin du mercato, dans un contexte où l’OM doit encore réaliser plusieurs ventes.