Mercato OM : Une porte se ferme pour Milik !

Arkadiusz Milik a connu une saison 2021/22 très mitigée à Marseille. Entre ses bonnes périodes, ses blessures et la relation technique parfois compliquée avec Jorge Sampaoli, son exercice a été agité. De quoi envisager un départ ? Sans doute pas à la Fiorentina…

En effet, on apprenait la semaine dernière dans le Corriere dello Sport que la Fiorentina était intéressé par le profil du Polonais afin de combler le vide laissé l’hiver dernier par le départ de Dusan Vlahovic à la Juventus. Il était même question d’une éventuelle offre à venir.

Cependant une autre piste citée, celle de Luka Jovic, serait sur le point de se concrétiser pour la Viola.

Luka Jovic is on verge to join AC Fiorentina on loan for the next season, sources close to the former Eintracht striker confirm @SPORT1. The Serie A side is in advanced talks with Real Madrid and Jovic’ agents. Not a done deal yet. But all parties expect it to happen. 🟣⚪️

— Patrick Berger (@berger_pj) June 17, 2022