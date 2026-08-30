Mercato OM : Une précision très étonnate sur le départ possible d’Emerson !

Le dossier Emerson Palmieri pourrait connaître une avancée importante dans les prochaines heures. Selon le journaliste brésilien Lucas Musetti Perazolli, les discussions entre Santos et l’entourage du latéral gauche ont été productives. L’Olympique de Marseille doit désormais donner sa réponse, alors qu’un départ libre via une résiliation de contrat est envisagé. Une information pour le moins très étonnantes compte tenu de la côte du joueur sur le marché des transferts.

Santos avance sur Emerson

L’avenir d’Emerson Palmieri pourrait se jouer rapidement.

Selon Lucas Musetti Perazolli, la journée de samedi a été jugée positive aussi bien du côté de Santos que dans l’entourage du joueur.

« À propos d’Emerson Palmieri : j’ai entendu autant au Santos qu’auprès de l’entourage du latéral gauche que la journée a été productive. L’Olympique de Marseille devrait répondre ce dimanche. »

Le club brésilien attend désormais la position de l’OM pour savoir si l’opération peut avancer.

Une résiliation de contrat envisagée

Le point central du dossier concerne les conditions de sortie d’Emerson.

Toujours selon le journaliste brésilien, l’attente porte sur une résiliation de contrat avec Marseille, ce qui permettrait au joueur de rejoindre Santos libre.

« Comme je l’ai dit sur la chaîne hier, l’attente porte sur la résiliation. Il arriverait libre. »

À ce stade, aucune résiliation n’est encore annoncée officiellement et l’OM doit encore donner sa réponse.

Dans un contexte où Marseille cherche toujours à réduire fortement sa masse salariale, un départ d’Emerson permettrait surtout de libérer une rémunération supplémentaire, même si une sortie libre priverait le club d’une indemnité de transfert.

Le dossier pourrait donc évoluer dès ce dimanche, avec Santos désormais dans l’attente de la décision marseillaise.