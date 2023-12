Mercato OM: une première désillusion pour Longoria ?

Huitième de Ligue 1 avant de se déplacer à Lorient, l’Olympique de Marseille espère enchaîner un troisième succès consécutif en championnat. À quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, la direction olympienne tente de s’activer en coulisses pour renforcer l’équipe. Mais une première piste semble s’éloigner…

«On est ici pour parler du match, pas du mercato. Désolé, ce n’est pas que je ne veux pas vous répondre. Mais vous faites votre métier et moi le mien», avait affirmé Gennaro Gattuso en conférence de presse. L’OM, qui vient d’enchainer deux victoires consécutives face au Stade Rennais (2-0) et l’Olympique Lyonnais (3-0), compte profiter de ce mercato d’hiver pour se renforcer et ainsi poursuivre sa remontée au classement. Une piste a d’ailleurs émergé au sein des dirigeants marseillais…

A LIRE AUSSI: Mercato ex-OM: Sampaoli se rapproche de Lyon ?

Selon la presse italienne, Pablo Longoria suivrait de près Samuel Iling – Junior, actuellement en manque de temps de jeu à la Juventus. Auteur d’une passe décisive en 5 matchs toutes compétitions confondues, l’ailier de 20 ans pourrait venir renforcer les couloirs olympiens à l’heure où plusieurs cadres vont probablement s’envoler pour la CAN le 13 janvier prochain (Azzedine Ounahi, Chancel Mbemba, Amine Harit ou encore Ismaïla Sarr…)

❗Iling-Junior could exit Juventus in January! He faced limited playtime and a contract expiring in 2025 fuel the rumors. Juventus seeks €15-20m for him.

Tottenham and other Premier League clubs are interested as well as Ligue 1 clubs like Marseille.

[@Tuttosport] #Juventus pic.twitter.com/20bjvr5cHy

— Forza Juventus (@ForzaJuveEN) December 8, 2023