Mercato OM : Une prolongation de contrat à l’étude

En pleine période décisive sur le terrain, l’Olympique de Marseille anticipe déjà l’avenir. Selon des informations venues des Pays-Bas, le club souhaiterait prolonger le contrat de Jeffrey De Lange, actuellement doublure dans la hiérarchie des gardiens.

Sportivement, l’OM joue gros. Un Olympico face à l’Olympique Lyonnais pourrait relancer la course au podium. Dans la foulée, les Marseillais disputeront un quart de finale de Coupe de France contre Toulouse. Le tout dans un contexte institutionnel agité marqué par le déclassement de Pablo Longoria et l’arrivée d’Habib Beye sur le banc.

Mais en parallèle de ces enjeux immédiats, la direction prépare déjà la suite. D’après le média néerlandais VI, Jeffrey De Lange fait partie des joueurs que Marseille souhaite inscrire dans la durée. Le gardien de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2027, serait considéré comme un élément d’avenir malgré son statut actuel de remplaçant.

Une envie de jouer qui complique le dossier

Le dossier ne s’annonce toutefois pas simple. Toujours selon VI, le portier batave souhaiterait obtenir davantage de temps de jeu, ce qui pourrait freiner une éventuelle prolongation sur la Canebière.

L’OM devra donc convaincre son gardien qu’il peut occuper un rôle plus important dans les saisons à venir. Une discussion stratégique alors que le club cherche à stabiliser son effectif dans une période charnière.