Mercato OM : une rumeur “serpent de mer” fait encore son retour !

L’Olympique de Marseille explore plusieurs pistes sur le marché des transferts alors que le mercato estival avance sans aucune recrue officielle pour le moment. Le profil de Denis Bouanga plairait à la direction phocéenne, même si le dossier reste conditionné à plusieurs paramètres. Cette rumeur, régulièrement associée à l’OM, refait surface alors que le club cherche des opportunités offensives.

L’OM surveille le marché et cherche encore des renforts offensifs

Le mercato de l’Olympique de Marseille est toujours au point mort sur le plan des arrivées. Alors que le mois d’août a débuté, le club phocéen n’a pas encore enregistré de nouvelle recrue, une situation qui suscite des interrogations chez les supporters marseillais.

La priorité des dirigeants reste cependant identifiée : réaliser plusieurs ventes avant d’accélérer sur le marché. Les finances du club imposent une certaine prudence et les départs doivent permettre de dégager des marges de manœuvre pour renforcer l’effectif.

Dans ce contexte, l’OM continue malgré tout d’étudier différents profils capables d’apporter des solutions offensives. Parmi les noms évoqués figure celui de Denis Bouanga, un joueur déjà régulièrement cité comme une possible cible marseillaise lors des précédentes périodes de mercato.

Denis Bouanga, une piste qui revient régulièrement à Marseille

Selon les informations de But Football Club, le profil de l’attaquant gabonais intéresserait les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Le joueur du Los Angeles FC serait également ouvert à un retour en Ligue 1, un championnat qu’il connaît après son passage sous les couleurs de l’AS Saint-Étienne.

Des échanges auraient eu lieu entre les différentes parties, mais aucune officialisation n’est intervenue à ce stade. La prudence reste donc de mise concernant cette piste, qui dépendra de l’évolution du mercato marseillais dans les prochaines semaines.

Sous contrat avec le club américain jusqu’en 2028, Denis Bouanga représente un dossier qui pourrait nécessiter des négociations. Son profil d’attaquant capable d’évoluer sur les côtés correspond aux recherches de l’OM, mais plusieurs éléments doivent encore être réunis pour envisager une avancée concrète.

Une opération liée aux futurs mouvements de l’effectif

Le dossier Bouanga serait notamment lié à la situation d’Igor Paixão, courtisé en Premier League. Un départ de l’ailier brésilien pourrait ouvrir une possibilité supplémentaire pour Marseille sur le marché des transferts.

L’attaquant du Los Angeles FC aurait également reçu des retours positifs sur le projet marseillais par l’intermédiaire de Pierre-Emerick Aubameyang, son compatriote. « Aubameyang a notamment vanté les qualités de l’OM auprès de son ami Bouanga », selon les informations rapportées par la source évoquée.

Pour l’instant, la venue de Denis Bouanga à l’OM reste donc une hypothèse de mercato et non une opération avancée. Le club marseillais doit encore gérer plusieurs dossiers avant de pouvoir concrétiser ses ambitions de recrutement.