Mercato OM : une situation inédite…

Au 7 août, l’Olympique de Marseille n’a toujours enregistré aucune recrue depuis l’ouverture du mercato estival. Selon L’Équipe, l’OM est le seul club de Ligue 1 dans cette situation et partage ce cas avec l’Athletic Bilbao parmi les équipes des cinq grands championnats européens. Dans le même temps, plusieurs départs ont déjà été actés, tandis que les contraintes financières continuent de peser sur le marché marseillais.

L’OM toujours sans arrivée

Le constat est inhabituel pour l’OM : aucune recrue n’a encore rejoint Marseille cet été. Le club phocéen est ainsi le seul représentant de Ligue 1 à ne pas avoir enregistré d’arrivée.

À l’échelle du Big 5 européen, seul l’Athletic Bilbao présente le même bilan. Une comparaison à relativiser puisque le club basque possède une politique de recrutement particulière, basée notamment sur les joueurs basques, d’ascendance basque ou formés dans la région.

Plusieurs départs déjà enregistrés

Si l’OM n’a recruté personne, son effectif a déjà évolué dans le sens des départs. Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang ont quitté le club. Bilal Nadir est également parti au terme de son contrat.

Hamed Traoré a, lui, été prêté au Genoa, avec une option d’achat fixée à 8 millions d’euros.

D’autres départs pourraient encore intervenir. Selon L’Équipe, les situations de Gerónimo Rulli et Facundo Medina pourraient également évoluer.

Des contraintes financières

Cette situation intervient alors que l’OM doit composer avec des contraintes financières qui freinent son activité sur le mercato. Le club a donc déjà réduit son effectif sans avoir encore compensé ces départs par de nouvelles arrivées.

À quelques semaines de la reprise des compétitions, le mercato de l’OM reste ainsi particulièrement calme. Au 7 août, Marseille demeure sans recrue, une situation très inhabituelle pour un club de son standing.