Mercato OM : Une solution alléchante (et locale) pour remplacer Caleta-Car ?

En ces derniers jours de mercato, la possibilité de voir partir Duje Caleta-Car vers l’Angleterre semble réelle. L’Olympique de Marseille a apparemment déjà prévu des solutions pour pallier à un éventuel départ…

En effet, selon Téléfoot et L’Équipe, l’OM s’intéresserait à Mohamed Simakan (20 ans, Strasbourg) en cas de départ de Caleta-Car. Le quotidien du sport nous apprend même que le club marseillais a pris contact avec son entourage ces dernières heures. Problème, le RC Strasbourg demanderait au moins 20M€ pour céder sa pépite qui a impressionné en Ligue 1 la saison passée…

Pour rappel, Simakan est natif de Marseille et est même passé par le centre de formation de l’OM (de 11 à 15 ans). Zaki Noubir, son éducateur à Air Bel nous avait présenté le profil du joueur lors de son passage sur le plateau de Débat Foot Marseille.

« Il a 19 ans, c’est un 2000, c’est un joueur que je connais depuis qu’il a 8 ans. C’est un peu mon fils spirituel. Il a signé à l’OM en U12, il était avec moi au FC Rouguiere la saison précédente et il avait marqué 130 buts sur une saison à coup de 7 buts par match. Ce n’est pas qu’il n’a pas été considéré par l’OM, il y a eu des discussions mais il n’y a pas eu d’accord. Il est parti après 3 ans et demi. Cet épisode OM a apporté énormément à Mohamed. Je ne suis pas étonné de ce qu’il propose. Son premier rôle c’est de défendre et on a vu les matches qu’il a fait face à Paris ou Reims, c’est un bon défenseur. C’est un joueur d’avenir, aujourd’hui à l’OM il joue titulaire. De base c’est un défenseur central qui peut jouer numéro six. Après Air Bel, il va à Strasbourg, l’OM ne tente pas de le récupérer. Personne ne mettait une pièce sur lui… »

Zaki Noubir – Source : FCMarseille