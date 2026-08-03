Mercato OM : une solution bien moins coûteuse que Bulka ou Restes ?

L’OM a étudié les profils de Marcin Bulka et de Guillaume Restes pour anticiper les mouvements attendus au poste de gardien. Mais le départ de Jeffrey de Lange vers Twente ayant été avorté, le portier néerlandais pourrait finalement rester à Marseille. Une issue qui offrirait au club olympien une solution potentiellement moins coûteuse dans un mercato où les contraintes financières pèsent sur les choix de la direction.

L’OM avait avancé sur les pistes Marcin Bulka et Guillaume Restes

Le chantier des gardiens fait partie des dossiers importants du mercato de l’OM. Alors que la situation de Geronimo Rulli reste suivie et que Jeffrey de Lange semblait se rapprocher d’un retour aux Pays-Bas, les dirigeants marseillais ont étudié plusieurs profils susceptibles de renforcer le poste.

Selon les informations rapportées par La Provence, l’Olympique de Marseille s’est notamment penché sur les dossiers de Marcin Bulka, actuellement à Neom, et de Guillaume Restes, sous contrat avec le Toulouse FC.

Ces deux pistes présentent toutefois des contraintes différentes. Marcin Bulka, ancien gardien de l’OGC Nice, disposerait d’un salaire difficilement compatible avec la politique financière actuelle de l’OM. De son côté, Guillaume Restes est un profil apprécié, mais son éventuel transfert pourrait représenter un investissement important pour le club marseillais.

Le départ de Jeffrey de Lange à Twente a été avorté

Le scénario a cependant évolué concernant Jeffrey de Lange. Le gardien néerlandais était annoncé dans le viseur de Twente, mais les discussions n’ont finalement pas abouti.

D’après les informations disponibles, le club néerlandais a choisi de se tourner vers un autre gardien, mettant un terme à la piste menant au portier de l’OM.

Cette évolution pourrait modifier les plans de la direction olympienne. Alors qu’un départ de De Lange semblait envisageable, son maintien à Marseille apparaît désormais comme une possibilité. Le gardien pourrait ainsi rester une option interne, au moins à court terme, dans un contexte où l’OM doit gérer plusieurs incertitudes à ce poste.

Une solution interne plus accessible pour Marseille

La possible continuité de Jeffrey de Lange pourrait représenter une solution plus économique pour l’OM. En conservant un gardien déjà présent dans l’effectif, le club éviterait potentiellement de devoir engager immédiatement une dépense importante pour recruter un nouveau portier.

Cette hypothèse ne signifie toutefois pas que le dossier est définitivement réglé. La situation de Geronimo Rulli, les ambitions de De Lange et les opportunités du marché pourraient encore influencer les décisions marseillaises.

Le maintien du Néerlandais offrirait néanmoins davantage de temps à la direction pour analyser les différentes options. Dans un mercato marqué par la nécessité de maîtriser les dépenses et de réduire la masse salariale, cette solution pourrait permettre à l’OM de limiter ses investissements immédiats.