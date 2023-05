Mercato OM : Une tendance semble se confirmer pour Isaak Touré?

Prêté à Auxerre où il fait le bonheur de son coach en cette deuxième partie de saison, Isaak Touré ne devrait pas revenir à l’OM cet été d’après Foot Mercato.

Malgré de belles performances avec l’AJ Auxerre depuis cet hiver lorsqu’il a été prêté, Isaak Touré ne serait pas encore au point pour évoluer sous les ordres d’Igor Tudor. D’après les informations de Foot Mercato, l’ancien joueur du Havre pourrait déjà quitter l’OM cet été.

Touré n’a pas convaincu l’OM

Deux solutions s’offrent aux dirigeants marseillais pour le dossier Touré d’après le média spécialisé. Soit il est prêté dans un nouveau club la saison prochaine, soit il peut aussi être transféré définitivement. Un choix étonnant pour un défenseur central qui a pourtant fait ses preuves à Auxerre cette saison et qui aurait pu mériter un peu de temps de jeu avec l’OM. Au club, on lui reprocherait notamment de ne pas être assez fort dans les duels face aux attaquants en un contre un et dans les couvertures.

« L’écart est gigantesque entre Auxerre et Marseille ! »

Interrogé par FCM il y a quelques mois, Julien Benbouali, journaliste pour l’Yonne républicaine reconnaissait la différence de niveau entre les deux clubs, ce qui expliquerait aussi les performances d’Isaak Touré à Auxerre. »L’écart est gigantesque entre Auxerre et Marseille. Il y a beaucoup plus d’attente, de pression et d’exigence à l’OM. Ce n’est pas parce qu’il réussit à Auxerre qu’il va s’imposer à Marseille. Lorsqu’il est arrivé du Havre on pouvait se poser la question s’il avait du potentiel ou s’il fallait encore qu’il s’affirme. Il a largement le niveau pour la Ligue 1. S’imposer à Marseille peut être un objectif pour lui. Il prend du temps de jeu et de la confiance. Il est en train de s’aguerrir. C’est un joueur différent de celui qu’il était en début de saison qui reviendra à Marseille. Tudor n’a pas énormément fait tourner son équipe depuis le début de la saison. Il aurait certainement pu prétendre à un peu plus de temps de jeu. Auxerre joue comme Marseille avec une défense à trois mais ce n’est pas du tout la même animation défensive. Ils évoluent généralement à cinq derrière alors qu’à Marseille, les pistons ont des rôles très importants. Il y a un fossé énorme entre le club d’où il vient et le club ou il est en train de s’aguerrir. C’est un prêt gagnant-gagnant pour tout le monde. Marseille a vu son joueur montrer son potentiel et enchaîner les rencontres. Le joueur a retrouvé du temps de jeu. Auxerre profite aussi de sa bonne forme cette saison. C’est bénéfique pour les trois parties. »