Mercato OM : Unique Sport Group a trouvé une autre porte de sortie pour Igor Paixao !

Le dossier Igor Paixao pourrait encore connaître un rebondissement dans les dernières heures du mercato. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, Al-Ittihad s’intéresse désormais à l’ailier brésilien de l’OM. Le club saoudien ferait de Paixao une option concrète en cas d’échec dans le dossier Ritsu Doan.

Al-Ittihad se positionne sur Paixao

La concurrence pourrait s’intensifier autour d’Igor Paixao. Selon Sacha Tavolieri, Al-Ittihad est entré dans la course pour recruter l’ailier brésilien de l’Olympique de Marseille.

Le club saoudien travaille actuellement sur le dossier Ritsu Doan, mais rencontrerait des difficultés pour le finaliser. Dans ce contexte, Paixao serait désormais considéré comme une alternative concrète.

« Al Ittihad entre dans la danse pour Igor Paixão ! Embourbé dans la dossier Ritsu Doan, le club saoudien considère le Brésilien comme une option concrète en cas d’échec sur le dossier du Japonais. Dossier diligenté via la passerelle Unique Sport Group. »

Unique Sports Group encore au centre du dossier

Autre précision importante : cette piste serait travaillée via Unique Sports Group. La société anglaise est déjà impliquée dans la recherche de solutions pour plusieurs joueurs marseillais et tente notamment de faire émerger de nouvelles offres pour Paixao.

Jusqu’ici, Sunderland semblait tenir la corde, avec une offre jugée acceptable par l’OM et un joueur ouvert à cette destination. Mais l’intérêt d’Al-Ittihad pourrait offrir une nouvelle option au club marseillais, voire permettre de faire monter les enchères.

À ce stade, aucune offre d’Al-Ittihad n’est annoncée. Le club saoudien reste dépendant de l’évolution du dossier Ritsu Doan.