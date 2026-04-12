Mercato OM : Valentin Rongier dénonce un “manque de respect” !

Dans une prise de parole à cœur ouvert, Valentin Rongier est revenu sur les conditions de son départ de l’Olympique de Marseille. L’ancien capitaine marseillais évoque un ressenti fort, pointant un manque de considération après six saisons au club. Une sortie médiatique marquante dans l’actualité récente de l’OM.

Un départ de l’OM vécu comme une rupture brutale

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2019 et 2025, Valentin Rongier a longtemps incarné la stabilité du milieu de terrain phocéen. Dans un entretien accordé au média Carré, le joueur n’a pas caché son amertume sur la fin de son aventure marseillaise.

« Ouais clairement on peut parler d’un manque de respect à partir du moment où pendant 6 ans t’as toujours tout donné, t’as jamais dis un mot plus haut que l’autre, t’as représenté les valeurs du club, tu as souvent répondu aux journalistes quand ça n’allait pas… C’est mon boulot ok mais j’aurais aimé un autre départ… on m’a plus donné de son ni d’image du jour au lendemain. »

Des propos forts qui traduisent un sentiment de rupture dans la communication entre le joueur et le club, au moment de son départ. Valentin Rongier, souvent salué pour son professionnalisme, insiste sur son investissement constant sous le maillot marseillais.

Une prise de recul sur les réalités du football

Au-delà de son cas personnel, l’ancien milieu de l’OM élargit son discours à la réalité du football professionnel, évoquant la difficulté de faire comprendre certaines situations au grand public.

« Heureusement avec mon âge j’ai pu relativiser mais si ça m’était arrivé 5 ans plus tôt… ÇA M’AURAIT FAIT TRÈS TRÈS MAL. Aujourd’hui j’ai ma femme, mon petit bout et je peux encore exercer mon métier. […] C’est dingue mais… il faut vraiment ÊTRE DANS L’INDUSTRIE DU FOOTBALL POUR COMPRENDRE. C’est pour ça je n’en veux pas aux supporters qui nous critiquent sur nos choix, nos réactions disent qu’on est des enfants gâtés car quand t’es pas dans cet eco-système là tu ne peux pas comprendre… on l’accepte ça fait partie du jeu mais ça c’est un côté très dur. Si t’es pas stable et mal entouré, TU PEUX VITE PARTIR EN VRILLE TRÈS RAPIDEMENT.. »

Une déclaration lucide qui met en lumière la pression psychologique entourant les carrières de joueurs de Ligue 1. Dans un contexte où l’Olympique de Marseille poursuit sa reconstruction sportive, ces propos relancent le débat sur la gestion humaine des départs au sein des clubs professionnels.